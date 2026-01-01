Premier League, solo 0-0 tra Liverpool e Leeds. Pareggio anche per il Crystal Palace
Se in Italia si riposa, in Inghilterra si gioca anche il primo giorno dell'anno. Si sono infatti appena disputate due gare valide per il 19° turno di Premier League: il Crystal Palace ha pareggiato 1-1 in casa contro il Fulham (gol di Mateta al 39' e Cairney all'80'), solo 0-0 invece tra Liverpool e Leeds.
La classifica aggiornata
Arsenal 45 (19)
Manchester City 40 (18)
Aston Villa 39 (19)
Liverpool 33 (19)
Chelsea 30 (19)
Manchester United 30 (19)
Sunderland 28 (18)
Everton 28 (19)
Crystal Palace 27 (19)
Fulham 27 (19)
Brentford 26 (18)
Newcastle 26 (19)
Tottenham 25 (18)
Brighton 25 (19)
Bournemouth 23 (19)
Leeds 21 (19)
Nottingham Forest 18 (19)
West Ham 14 (19)
Burnley 12 (19)
Wolves 3 (19)
