Chelsea, il sostituto di Maresca può arrivare dalla Francia: Liam Rosenior in pole position

Ora è ufficiale: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Il club londinese ha annunciato la separazione con una comunicazione essenziale ma inequivocabile: "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi". Si chiude così un capitolo breve ma intenso, che ha lasciato più interrogativi che certezze e che ora apre ufficialmente il casting per la nuova guida tecnica dei Blues, avversari europei del Napoli.

La dirigenza, però, non ha alcuna intenzione di perdere tempo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea si è già messo al lavoro per individuare il successore e la scelta potrebbe arrivare in tempi molto rapidi. L’obiettivo è evitare lunghe fasi di transizione e dare subito una direzione chiara al progetto tecnico, anche in vista delle prossime scadenze stagionali e delle decisioni di mercato. La volontà del club è quella di chiudere il dossier allenatore nel giro di pochi giorni.

Tra i profili valutati con maggiore attenzione spicca quello di Liam Rosenior, tecnico molto apprezzato all’interno della galassia BlueCo per il lavoro svolto allo Strasburgo, altra società controllata dalla stessa proprietà del Chelsea. La sua crescita, la capacità di valorizzare i giovani e la conoscenza dell’ambiente sono elementi che giocano a suo favore. La decisione finale è attesa a breve: a Stamford Bridge il nuovo corso è pronto a partire.