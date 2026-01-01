Non solo Rosenior: per sostituire Maresca al Chelsea fatto anche il nome di Farioli
Enzo Maresca da qualche ora non è più l'allenatore del Chelsea e i Blues vanno adesso alla ricerca del suo sostituto. Chi potrebbe prendere il posto di Maresca sulla panchina di Stamford Bridge? Osservando i media inglesi, emergono già i profili di alcuni candidati.
Ha per esempio sicuramente una posizione di vantaggio Liam Rosenior, che ha ben impressionato alla guida dello Strasburgo, squadra che appartiene alla stessa struttura proprietaria multi-club del Chelsea. Il co-owner Eghbali ammira Roberto De Zerbi e già in estate ha incontrato l'attuale allenatore del Marsiglia. Dovrebbero essere presi in considerazione anche Oliver Glasner e Andoni Irola, rispettivamente manager del Crystal Palace e del Bournemouth.
Infine, emerge anche un altro profilo dall'Italia, quello di Francesco Farioli. L'allenatore del Porto viene inserito nella lista dei possibili eredi di Maresca da Gazzetta.it.