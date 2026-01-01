Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Anche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo dal Gremio

Anche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo dal GremioTUTTO mercato WEB
© foto di Uefa/Image Sport
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:23Calcio estero
Giacomo Iacobellis

L’Aston Villa ha ufficializzato l’ingaggio del brasiliano Alysson, classe 2006, proveniente dal Grêmio. L’annuncio è arrivato tramite una nota diffusa dal club inglese, che ha dato il benvenuto al giovane esterno offensivo con questo comunicato:

“L’Aston Villa è lieto di annunciare l’ingaggio del brasiliano Alysson, 19 anni, dal Grêmio. Ala giovane e di grande prospettiva, Alysson è cresciuto nel settore giovanile del club di Porto Alegre, con cui ha fatto il suo debutto nel luglio 2024. Alysson è diventato rapidamente un titolare del Grêmio, collezionando 34 presenze in campionato nella scorsa stagione. Benvenuto, Alysson!".

Articoli correlati
Aston Villa, fatta per l'acquisto del brasiliano Alysson dal Gremio: arriverà a gennaio... Aston Villa, fatta per l'acquisto del brasiliano Alysson dal Gremio: arriverà a gennaio
Altre notizie Calcio estero
Anche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo... UfficialeAnche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo dal Gremio
Chelsea, tutti i motivi dietro l'addio di Maresca: c'entrano anche i rumors sulla... Chelsea, tutti i motivi dietro l'addio di Maresca: c'entrano anche i rumors sulla Juve
Premier League, solo 0-0 tra Liverpool e Leeds. Pareggio anche per il Crystal Palace... Premier League, solo 0-0 tra Liverpool e Leeds. Pareggio anche per il Crystal Palace
Non solo Rosenior: per sostituire Maresca al Chelsea fatto anche il nome di Farioli... Non solo Rosenior: per sostituire Maresca al Chelsea fatto anche il nome di Farioli
Chelsea, il sostituto di Maresca può arrivare dalla Francia: Liam Rosenior in pole... Chelsea, il sostituto di Maresca può arrivare dalla Francia: Liam Rosenior in pole position
Maresca e l'addio al Chelsea, c'è altro dietro oltre ai risultati. La ricostruzione... Maresca e l'addio al Chelsea, c'è altro dietro oltre ai risultati. La ricostruzione dall'Inghilterra
Incredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori... UfficialeIncredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori Aubameyang
Corsa a tre per Yan Diomande: Bayern e PSG sfidano il Manchester United Corsa a tre per Yan Diomande: Bayern e PSG sfidano il Manchester United
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Incredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori Aubameyang
2 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
3 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
4 Allegri interviene sul botta e risposta Conte-Chivu: "Il Napoli ha vinto, l'Inter è arrivata seconda"
5 Milan partito per Cagliari: out Nkunku e Gimenez. Pavlovic ha la febbre, ecco chi lo sostituirebbe
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
Immagine top news n.1 Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì
Immagine top news n.2 Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Immagine top news n.3 Milan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"
Immagine top news n.4 Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora Elimoghale
Immagine top news n.5 Fiorentina, Ferrari conferma Paratici: "In arrivo un responsabile dell'area sportiva"
Immagine top news n.6 Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
Immagine top news n.7 Il Milan temporeggia per il prestito di Disasi. C'è anche la Roma: pista concreta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.2 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.3 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, una poltrona per due... è troppo stretta: a gennaio via Christensen o Martinelli
Immagine news Serie A n.2 Mezzo Torino potrebbe salutare al 30 giugno. Il punto tra chi è di proprietà e chi in prestito
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Ferrari: "Il mercato di gennaio sarà fondamentale, ci sarà qualche faccia nuova"
Immagine news Serie A n.4 Il Sassuolo può essere quasi salvo a febbraio: il calendario dei neroverdi durante il mercato
Immagine news Serie A n.5 L'ultimo dell'anno di Allegri: "Mi sono addormentato alle 22. 2026? Obiettivo Champions"
Immagine news Serie A n.6 La confessione di Modric: "Se non avessi fatto il calciatore, sarei stato un cameriere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, da Busio a Adorante: ecco la top e flop del Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, da Molina a Tronchin: ecco la top e flop del Sudtirol
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, colpo dalla D: preso Dos Santos dal Saluzzo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, da Esposito a Vignali: ecco la top e flop dello Spezia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Serie B, da Reinhart a Rover: ecco la top e flop della Reggiana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Berra è il rinforzo in difesa: stamani si è allenato, domani l'ufficialità
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Minadeo: “Siamo orgogliosi del percorso. Playoff obiettivo dichiarato”
Immagine news Serie C n.4 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…