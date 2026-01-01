Ufficiale Anche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo dal Gremio

L’Aston Villa ha ufficializzato l’ingaggio del brasiliano Alysson, classe 2006, proveniente dal Grêmio. L’annuncio è arrivato tramite una nota diffusa dal club inglese, che ha dato il benvenuto al giovane esterno offensivo con questo comunicato:

“L’Aston Villa è lieto di annunciare l’ingaggio del brasiliano Alysson, 19 anni, dal Grêmio. Ala giovane e di grande prospettiva, Alysson è cresciuto nel settore giovanile del club di Porto Alegre, con cui ha fatto il suo debutto nel luglio 2024. Alysson è diventato rapidamente un titolare del Grêmio, collezionando 34 presenze in campionato nella scorsa stagione. Benvenuto, Alysson!".