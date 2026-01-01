Ufficiale
Anche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo dal Gremio
TUTTO mercato WEB
L’Aston Villa ha ufficializzato l’ingaggio del brasiliano Alysson, classe 2006, proveniente dal Grêmio. L’annuncio è arrivato tramite una nota diffusa dal club inglese, che ha dato il benvenuto al giovane esterno offensivo con questo comunicato:
“L’Aston Villa è lieto di annunciare l’ingaggio del brasiliano Alysson, 19 anni, dal Grêmio. Ala giovane e di grande prospettiva, Alysson è cresciuto nel settore giovanile del club di Porto Alegre, con cui ha fatto il suo debutto nel luglio 2024. Alysson è diventato rapidamente un titolare del Grêmio, collezionando 34 presenze in campionato nella scorsa stagione. Benvenuto, Alysson!".
Altre notizie Calcio estero
UfficialeAnche l'Aston Villa ha il suo Alysson: l'esterno brasiliano arriva a titolo definitivo dal Gremio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
3 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
4 Allegri interviene sul botta e risposta Conte-Chivu: "Il Napoli ha vinto, l'Inter è arrivata seconda"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro