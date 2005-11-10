Marsiglia, sospiro di sollievo per Emerson Palmieri: escluso un grave infortunio al ginocchio

Il Marsiglia può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Emerson Palmieri. Il difensore italiano era stato costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti nella vittoria per 2-0 contro il Tolosa a causa di un problema al ginocchio, facendo scattare l'allarme nello staff medico. Secondo quanto riportato da RMC, però, le sensazioni del giorno successivo sono decisamente più positive e l'ipotesi di un infortunio grave appare al momento improbabile.

Emerson sta meglio, ma può saltare il Leverkusen

Il miglioramento registrato nelle ultime ore induce all'ottimismo, anche se il Marsiglia non ha intenzione di correre rischi con Emerson Palmieri. Bruno Genesio potrebbe quindi decidere di lasciarlo a riposo nella trasferta di Europa League di giovedì contro il Bayer Leverkusen, concedendogli qualche giorno in più per recuperare completamente dal problema al ginocchio.

Obiettivo Lens per il rientro

L'obiettivo potrebbe diventare la successiva partita di Ligue 1 contro il Lens, in programma domenica. Il Marsiglia spera così di recuperare Emerson senza forzare i tempi, in un momento particolarmente positivo della propria stagione. Il successo contro il Tolosa è stato infatti il quarto consecutivo in campionato per la squadra di Genesio, che dopo un avvio complicato ha risalito la classifica e ritrovato fiducia. L'infortunio dell'italiano è stata l'unica nota negativa di una domenica altrimenti molto positiva.