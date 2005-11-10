Manchester United, JJ Gabriel conferma la voglia d'addio: già scelta la prossima squadra

Il Real Madrid sembra essere in pole position per assicurarsi JJ Gabriel, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Manchester United. Il sedicenne attaccante ha manifestato già a settembre la volontà di lasciare i Red Devils e da quel momento non ha più disputato una partita con il club inglese. Secondo quanto riportato dal Mirror, Gabriel avrebbe adesso individuato proprio nei Blancos la destinazione preferita per proseguire la propria carriera.

JJ Gabriel vuole lasciare il Manchester United

La decisione del giovane ha sorpreso il Manchester United, considerando che Gabriel fa parte del club dal 2022 ed è ritenuto uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. La richiesta di partire ha inevitabilmente attirato l'attenzione delle principali società europee: oltre al Real Madrid, anche Barcellona e Bayern Monaco stanno seguendo attentamente la situazione.

Il PSG smentisce l'offerta, Real Madrid in pole

Dall'Inghilterra era emerso anche un tentativo del Paris Saint-Germain di convincere Gabriel attraverso un'offerta, ricostruzione però smentita in Francia. Le Parisien sostiene infatti che il PSG non abbia presentato alcuna proposta per il sedicenne. Al momento, dunque, è il Real Madrid ad apparire in vantaggio nella corsa al talento dello United, che sembra ormai deciso a iniziare una nuova esperienza lontano da Manchester.