Barcellona, Flick fa la conta degli infortunati: "Spero di recuperarli dopo la sosta"

Il Barcellona dovrà affrontare l'Aston Villa in Champions League senza recuperare nessuno degli attuali infortunati. Le speranze maggiori riguardavano Andreas Christensen, che domenica aveva svolto soltanto una breve parte dell'allenamento insieme ai compagni, ma il difensore non ha partecipato alla seduta di questa mattina e ha continuato a lavorare individualmente. Il danese sta recuperando dall'infortunio al quadricipite sinistro rimediato a fine settembre e non sarà a disposizione neppure per la successiva trasferta contro l'Atletico Madrid.

Flick: "Dopo la sosta spero di riavere tutti"

Hansi Flick ha fatto il punto sull'infermeria blaugrana, spiegando che il club non intende correre rischi: "Dopo la pausa, spero di riavere tutti a disposizione, compreso Olmo. Espart, forse, l'anno prossimo". Oltre a Christensen, anche Jules Koundé dovrebbe dunque saltare sia l'Aston Villa sia la sfida del Metropolitano contro l'Atletico. Per Eric Garcia e Dani Olmo, invece, il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali.

Espart tornerà nel 2027, incerti i tempi di Roony

L'attesa sarà decisamente più lunga per Xavi Espart. Il giovane è alle prese con un infortunio alla caviglia destra e il Barcellona non prevede di riaverlo a disposizione prima del 2027. Resta invece ancora senza una data precisa il rientro di Roony, impegnato nel percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Flick dovrà quindi continuare a gestire un organico fortemente condizionato dalle assenze almeno fino alla prossima pausa per le nazionali.