Bayern, Kane annuncia il rinnovo: "Questione di giorni, siamo estremamente vicini"

Il futuro di Harry Kane sarà ancora al Bayern Monaco. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, il fresco vincitore del Pallone d'Oro ha praticamente annunciato l'imminente rinnovo del contratto in scadenza al termine della stagione. Le trattative hanno registrato passi avanti decisivi negli ultimi giorni e l'attaccante inglese ha spiegato che ormai mancano soltanto gli ultimi dettagli prima della firma.

Kane: "Ormai è questione di giorni"

"Direi che ormai è solo questione di giorni. Abbiamo avuto delle buone discussioni questo fine settimana, e di nuovo oggi, quindi sì, so che continuo a dire che siamo vicini, ma ora siamo estremamente vicini; i dettagli sono solo dettagli, come in qualsiasi contratto", ha spiegato Kane in conferenza stampa. Il centravanti ha poi confermato che l'intesa sulle questioni principali è stata raggiunta: "La maggior parte dei punti importanti sono stati definiti e ne siamo soddisfatti, ma in ogni contratto ci sono una moltitudine di piccole cose da considerare, così come dettagli minori che alla fine devono essere definiti dagli avvocati".

"Questione di giorni, non di settimane"

Kane ha quindi indicato anche i tempi per arrivare all'accordo definitivo: "Nel complesso, direi che è questione di giorni piuttosto che di settimane. Le discussioni sono andate bene anche oggi e spero che riusciremo a raggiungere un accordo nei prossimi giorni". Il Bayern si prepara dunque a blindare il proprio centravanti e neo Pallone d'Oro, eliminando con largo anticipo ogni possibile interrogativo sul suo futuro.