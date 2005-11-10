Ligue 1, colpo del Brest sul campo del Lorient: Ajorque ed Edjouma firmano lo 0-2
Pierpaolo Matrone
Colpo esterno del Brest, che espugna il Moustoir battendo 2-0 il Lorient. Dopo un primo tempo terminato senza reti, la squadra di Julien Lachuer riesce a sbloccare la partita al 69' grazie a Ludovic Ajorque. I padroni di casa provano a reagire senza però riuscire a trovare il pareggio e nel finale la partita si accende definitivamente.
Edjouma chiude i conti nel recupero
Al 90' Aiyegun Tosin fallisce un calcio di rigore, poi al 92' il Brest mette definitivamente al sicuro i tre punti: Versini serve Edjouma, che realizza il gol dello 0-2. Una vittoria preziosa per gli ospiti, che lasciano Lorient con l'intera posta in palio, mentre i padroni di casa pagano la scarsa concretezza mostrata sotto porta.
Ligue 1, il programma della 9^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre - Paris Saint-Germain 1-5
Nizza - Rennes 5-2
Lille - Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes - Le Mans 2-0
Domenica 1 novembre
Strasburgo - Auxerre 5-1
Lione - Angers 2-0
Paris FC - Monaco 3-1
Marsiglia - Tolosa 2-0
Lunedì 2 novembre
Lorient - Brest ore 0-2
La classifica
1. Paris Saint-Germain 20 punti (9 partite)
2. Lille 18 (9)
3. Rennes 16 (9)
4. Monaco 15 (9)
5. Lione 14 (9)
6. Marsiglia 15 (9)
7. Paris FC 14 (9)
8. Nizza 14 (9)
9. Lens 13 (9)
10. Lorient 12 (8)
11. Brest 12 (8)
12. Tolosa 10 (9)
13. Auxerre 10 (9)
14. Strasburgo 10 (9)
15. Angers 8 (9)
16. Troyes 8 (9)
17. Le Mans 7 (9)
18. Le Havre 2 (9)