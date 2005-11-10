Luis Enrique avverte il PSG: "Se pensate che vinceremo per i risultati fatti finora, vi sbagliate"

Vietato sentirsi già favoriti. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Villarreal, Luis Enrique ha provato ad allontanare qualsiasi eccesso di sicurezza dal PSG, ricordando le difficoltà incontrate nella scorsa edizione: "L'anno scorso abbiamo avuto lo stesso inizio di quest'anno e non siamo arrivati tra le prime otto. Questa è la Champions League". Il tecnico ha quindi aggiunto: "Domani sarà importante essere pronti, qualunque sia lo scenario. Vogliamo migliorare la qualificazione dello scorso anno. Sappiamo quanto sia difficile vincere e giocare tutte le partite in trasferta".

Luis Enrique: "I risultati ottenuti finora non serviranno a nulla"

Il messaggio dell'allenatore del PSG è particolarmente chiaro nonostante le ottime prestazioni offerte contro Manchester City e Barcellona: "Se pensate che con i risultati che abbiamo ottenuto dall'inizio della stagione vinceremo la partita di domani, vi sbagliate. È impossibile se non abbiamo l'ambizione, la qualità e l'intenzione di gestire l'intera partita". Nemmeno le assenze di Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Marquinhos cambieranno l'approccio: "Vogliamo giocare bene in ogni momento, a prescindere dai giocatori o dall'avversario".

"Il Villarreal è fortissimo".

Luis Enrique ha poi elogiato gli spagnoli: "Sono un'ottima squadra. Hanno avuto un calendario difficile con quattro partite iniziali di altissimo livello. Sono una squadra fortissima. Domani dovremo dimostrare fin dai primi minuti di avere ambizione. Nessun risultato passato ci aiuterà nella partita di domani".