Berta anticipa i tempi del mercato dell'Arsenal: la missione è chiara. Blindare le stelle

L'Arsenal blinda il futuro. Lo fa adesso, a ottobre, perché il ds Andrea Berta ha deciso che questo è il momento più adatto. Lontano dalle sessioni e dai momenti caldi del mercato, per non incorrere anche in periodi magari dove giocatori e rispettivi entourage hanno pretese dovute a un campionato da sogno o dove alcuni club possono aver già iniziato a programmare il domani con le stelle dei Gunners contattate, richieste, corteggiate. Una strategia certamente lungimirante.

Ed è per questo che il club ha blindato William Saliba. Contratto fino al 2030, perché sul giocatore l'interesse del Real Madrid poteva farsi concreto di qui a poco. Così l'Arsenal e il ds Berta hanno anticipato i tempi, firmando un contratto importante col centrale transalpino. Il prossimo è Bukayo Saka, nei desideri dei Gunners. In scadenza nel 2027, l'esterno della Nazionale inglese e il suo entourage dovrebbero a breve (ri)vedere la dirigenza per parlare del futuro ancora insieme. Troppo importante per Mikel Arteta e per l'Arsenal, un giocatore con le caratteristiche del 24enne esterno d'attacco.

E non è il solo. Perché le trattative sono partite da tempo anche con Gabriel Martinelli. Arrivato sei anni fa dall'Ituano, l'esterno italo-brasiliano della Nazionale verdeoro di Carlo Ancelotti (ma Roberto Mancini e la FIGC ci avevano provato a convincerlo ad accettare l'Italia…) è in scadenza nel 2027 e anche col suo agente è in programma un meeting per parlare di futuro. A Londra dovrebbe arrivare presto anche per discutere (forse già firmare) anche quello dell'olandese Jurrien Timber, che è in scadenza nel 2028 ma è pronto per un aumento. Per quanto riguarda l'altra scadenza importante tra i big, Gabriel Jesus, il club aspetterà invece il ritorno dall'infortunio (si è rotto il crociato, tornerà a inizio 2026) per poi valutare con il ragazzo presente e futuro.