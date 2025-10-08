Arsenal, pronti i piani per l'ampliamento dell'Emirates Stadium: da 60 a 70mila posti

Mentre in Italia i tempi tra una decisione e l'altra sono nell'arco della decina di anni, in Inghilterra l'Arsenal sta esplorando la possibilità di ampliare l'Emirates Stadium, in una mossa che potrebbe ripristinare il suo status di stadio di club più capiente di Londra, fa sapere oggi il Guardian.

L'Emirates Stadium ha attualmente una capacità di 60.700 posti, e si posiziona dietro gli stadi di Tottenham e West Ham, impianti costruiti dopo il trasferimento dell'Arsenal da Highbury nel 2006. Si ritiene che vi sia il desiderio da parte della proprietà americana del club, la Kroenke Sports & Entertainment (KSE), di aumentare la capienza fino a 70.000 spettatori. Questo incremento aumenterebbe in modo significativo le entrate derivanti dal match-day, considerando anche che oltre 100.000 tifosi sono attualmente in lista d'attesa per un abbonamento stagionale.

L'Arsenal ha istituito un gruppo di lavoro lo scorso anno per esaminare la fattibilità di un’eventuale riqualificazione. Fonti indicano che le discussioni sono in corso e che nessuna decisione è stata ancora presa. Diverse opzioni sono state prese in considerazione, tra cui la modifica della pendenza delle tribune per consentire l'aggiunta di migliaia di posti, o un aggiornamento di portata minore che comporterebbe meno disagi. Resta da vedere se un progetto di riqualificazione su larga scala costringerebbe l'Arsenal a giocare altrove – cosa che il club riuscì a evitare quando lasciò Highbury. Martedì, una notizia apparsa sul Telegraph ha suggerito un possibile trasferimento temporaneo a Wembley.