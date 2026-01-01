Insulti razzisti e minacce di violenza a Willock, il Tottenham: "Segnalato il caso alla polizia"

Joe Willock è stato preso di mira da un account Instagram anonimo dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra contro il Crystal Palace di domenica. Il centrocampista inglese di 26 anni ha fallito un’occasione per segnare nel finale a St James’ Park e ha poi pubblicato uno screenshot evidenziando la serie di messaggi privati sconvolgenti e pieni d'odio che aveva ricevuto da un utente al termine della gara. "Siamo disgustati dagli abusi razzisti ricevuti da Joe Willock su Instagram domenica sera", ha dichiarato il Tottenham, che detiene il cartellino del giocatore con accordo firmato fino al 2027.

"Dopo la nostra vittoria contro il Crystal Palace, Joe ha ricevuto diversi messaggi diretti da un account Instagram che includevano insulti razzisti e minacce di violenza profondamente inquietanti nei confronti di Joe e della sua famiglia", il resoconto attento e dettagliato degli Spurs. In risposta ai messaggi, Willock ha replicato di suo pugno: "Prego che tu e la tua famiglia troviate Dio. E che abbia misericordia di voi".

Il punto è che non si tratta di una prima volta. Ma è la seconda occasione in meno di un anno che Willock denuncia i messaggi razzisti ricevuti su Instagram. Il Newcastle aveva già contattato la polizia dopo che Willock era stato preso di mira sulla piattaforma social in seguito a una sconfitta per 2-1 contro il Fulham lo scorso febbraio. Il club inglese ha invitato le aziende dei social media a fare di più per "proteggere gli utenti e supportare la persecuzione di chi cerca di infrangere la legge sulle loro piattaforme". Ricordando: "Purtroppo, Joe ha già affrontato situazioni simili in passato. Ogni volta, abbiamo agito rapidamente per supportarlo, ed è stata di nuovo la nostra priorità immediata".

"Abbiamo prontamente segnalato la questione alla polizia e supporteremo pienamente qualsiasi indagine per identificare la persona responsabile e ritenerla responsabile, ovunque si trovi", l'annuncio del Tottenham. "Questo può avvenire solo con un’azione concreta da parte di Meta, i proprietari di Instagram. Esortiamo Meta a fornire alla polizia tutte le informazioni necessarie per identificare l’autore, e a farlo rapidamente". Intanto la Northumbria Police ha confermato l’avvio di un’indagine, con le forze dell'ordine che collaborano con l’UK Football Policing Unit.