Un talento al giorno, Guille Fernández: il simil Isco che cresce nella cantera

Tra i giovanissimi talenti emergenti che si stanno mettendo in luce nelle giovanili del Barcellona c'è Guille Fernández, centrocampista centrale (181 cm, 74 kg, piede destro) nato il 18 giugno 2008 a Rubí (Spagna): lo spagnolo è cresciuto nella cantera blaugrana dopo il passaggio dall'Espanyol nel 2018. È cugino di Toni Fernández e ha debuttato con il Barça Atlètic a soli 15 anni, diventando il più giovane di sempre nella squadra riserve.

Da quest'anno è in orbita prima squadra sotto Hansi Flick: ha partecipato al tour in Asia, con tanto di allenamenti con i big e gol decisivi in amichevole. L'interesse da Dortmund, Porto, Bayern e City testimonia il suo potenziale, anche se il suo obiettivo rimane quello di arrivare in Prima Squadra e vestire il blaugrana. Eccelle nel controllo palla, ha una ottima visione periferica e si dimostra abilissimo nei passaggi progressivi precisi, ispirato alla filosofia culé. Agile e equilibrato, si distingue nei cambi di ritmo e dribbling stretti, simile a un giovane Isco per creatività. Fisicamente solido per la sua età, è dotato di buona resistenza aerobica. Difensivamente disciplinato, pressa alto ma non è un distruttore. Si adatta a moduli fluidi di Flick, contribuendo a possesso e contropiede.

Nome: Guille Fernández

Data di nascita: 18 giugno 2008

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Isco

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale