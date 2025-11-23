Ufficiale Bacio allo stemma, striscione simbolico: Isco, ufficiale il rinnovo con il Betis fino al 2028

"Sono la spada nell'oscurità. Sono il guardiano del muro. Sono il fuoco che arde contro il freddo". Con un video emozionante diffuso sui social media prima, il Betis Siviglia ha appena annunciato il rinnovo di Isco fino al 2028. E la conferma ufficiale è arrivata con uno striscione gigante sfoggiato nelle tribune del Benito Villamarin, stadio casalingo dei beticos poco prima del calcio d'inizio del match odierno di LaLiga contro il Girona, valido la tredicesima giornata di campionato.

Il legame del centrocampista malagueño con il Betis, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, è stato dunque prolungato di un’altra stagione, siccome le due parti stavano negoziando il nuovo accordo nelle ultime settimane. Detto, fatto, e l'ufficialità fino al 2028 è arrivata.

Come da immagini offerte da Chiringuito Tv, presente al Benito Villamarin, Isco si è presentato in mezzo al campo per ricevere gli applausi e l'ovazione dell'intera tifoseria sugli spalti. E lui, per ringraziare dell'affetto e della stima che ha sempre ricevuto, ha prima indicato e poi baciato vistosamente lo stemma del club dei verderones. Rappresentazione forte e reazione sentita, per chi come l'ex Real Madrid ormai porta nel cuore il Betis.