Bianco vola col PAOK: in 5 giorni gol all'esordio in campionato e primo centro europeo

Bianco vola col PAOK: in 5 giorni gol all'esordio in campionato e primo centro europeo
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 13:12Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Alessandro Bianco non si ferma più. Nella serata di Europa League ha trovato anche il primo gol europeo, nel 4-0 con cui il PAOK Salonicco ha travolto lo Young Boys. Nella gara di giovedì, il tecnico Razvan Lucescu gli ha dato una maglia da titolare, fiducia ripagata dal gol che ha sbloccato la partita al 54'. Da lì tutto in discesa.

Stato di grazia per il centrocampista torinese, che è al secondo gol in cinque giorni. Lo scorso 2 novembre aveva battezzato il suo esordio nel campionato greco: entrato al 76' al posto di Meite (ex Torino e Milan), all'89' della partita contro il Panserraikos ha segnato la rete del definitivo 0-5.

Un inserimento graduale, quello di Bianco, nella squadra di Salonicco: arrivato il 1° settembre in prestito con diritto di riscatto, ha dovuto aspettare il suo turno considerando che i greci avevano già iniziato con le partite ufficiali tre settimane prima. Partito indietro nelle gerarchie del tecnico, fedele al suo 4-2-3-1 e alla cerniera composta da Meite e Ozdoev, ha avuto spazio inizialmente in Coppa di Grecia, poi in Europa League e infine l'esordio in campionato lo scorso 2 novembre. Minutaggio crescente accompagnato da prestazioni sempre più convincenti. E il PAOK intanto vola, arrivando alla settima vittoria consecutiva e alimentando sogni di gloria in patria (dove la squara è prima in classifica) e in Europa, dove la qualificazione diretta agli ottavi di finale dista solamente un punto.

