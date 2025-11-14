Bitshiabu poco utilizzato ma per il Lipsia è incedibile: sarà lui l'erede del richiestissimo Lukeba

El Chadaille Bitshiabu ha firmato lo scorso 6 giugno il rinnovo del proprio contratto fino al 2029 con il Lipsia. Un segnale forte della fiducia che il club tedesco ripone nel giovane difensore, trasferitosi dal Paris Saint-Germain nell’estate 2023 per 15 milioni di euro. I mesi successivi non sono stati però semplici per il francese: a soli 20 anni, Bitshiabu si ritrova infatti a vivere un ruolo marginale e nella stagione in corso ha accumulato appena quattro presenze ufficiali, di cui soltanto due dal primo minuto. Numeri che, inevitabilmente, alimentano frustrazione e dubbi sulla sua crescita.

Nonostante il malcontento del giocatore, il club della Red Bull non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire durante la sessione invernale di mercato, nemmeno tramite un prestito. Secondo Sky Deutschland, la società considera Bitshiabu parte integrante del progetto tecnico e ritiene che la sua crescita debba continuare internamente. Il club lo osserva da vicino e apprezza i progressi compiuti negli ultimi mesi, anche se non sempre visibili sul campo.

Il Lipsia vede inoltre nel giovane francese un potenziale sostituto naturale di Castello Lukeba, il connazionale che potrebbe lasciare il club a breve termine, attirato dall’interesse di diversi top club europei. L’intenzione della dirigenza è quindi chiara: trattenere Bitshiabu, offrirgli un percorso graduale e farne un perno della difesa del futuro. Il messaggio è diretto anche al giocatore: il club crede in lui e vuole investire sul suo talento, ma chiede pazienza e continuità nel lavoro quotidiano. Una scommessa che il Lipsia non vuole assolutamente perdere.