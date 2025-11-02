Bologna, il Brann arriva alla sfida in Europa League con due ko consecutivi
La squadra norvegese del Brann, prossima avversaria del Bologna in Europa League, è caduta oggi contro il Bryne in campionato: 2-1 in trasferta e terzo posto in classifica a -10 dalla vetta occupata dal Viking. Un ko che arriva pochi giorni dopo l'altra sconfitta rimediata contro il Bodo Glimt, 1-2 in casa lo scorso 29 ottobre.
Ora la partita contro il Bologna, in programma il prossimo giovedì 6 giugno alle 21 allo stadio Dall'Ara. Di seguito vediamo la classifica aggiornata in Europa League, nella quale il Bologna ha raccolto fino a qui quattro punti nelle prime tre gare, frutto di una vittoria, un pareggio e un ko. I norvegesi del Brann invece sono a quota 6 punti, con 2 vittorie e una sconfitta, 5 gol fatti e 2 subiti.
CLASSIFICA Europa League
1. Midtjylland 9
2. Braga 9
3. Lione 9
4. Dinamo Zagabria 7
5. Viktoria Plzen 7
6. Friburgo 7
7. Ferencvaros 7
8. Brann 6
9. Celta Vigo 6
10. Aston Villa 6
11. Lille 6
12. Go Ahead Eagles 6
13. Young Boys 6
14. Fenerbahçe 6
15. Porto 6
16. Betis 5
17. Nottingham Forest 4
18. Bologna 4
19. Genk 4
20. PAOK 4
21. Celtic 4
22. Panathinaikos 4
23. Roma 3
24. Basilea 3
25. Feyenoord 3
26. Ludogorets 3
27. Sturm Graz 3
28. FCSB 3
29. Stoccarda 3
30. Stella Rossa 1
31. Malmo 1
32. Maccabi Tel Aviv 1
33. Nizza 0
34. Salisburgo 0
35. Utrecht 0
36. Rangers 0