Bologna, il Brann arriva alla sfida in Europa League con due ko consecutivi

La squadra norvegese del Brann, prossima avversaria del Bologna in Europa League, è caduta oggi contro il Bryne in campionato: 2-1 in trasferta e terzo posto in classifica a -10 dalla vetta occupata dal Viking. Un ko che arriva pochi giorni dopo l'altra sconfitta rimediata contro il Bodo Glimt, 1-2 in casa lo scorso 29 ottobre.

Ora la partita contro il Bologna, in programma il prossimo giovedì 6 giugno alle 21 allo stadio Dall'Ara. Di seguito vediamo la classifica aggiornata in Europa League, nella quale il Bologna ha raccolto fino a qui quattro punti nelle prime tre gare, frutto di una vittoria, un pareggio e un ko. I norvegesi del Brann invece sono a quota 6 punti, con 2 vittorie e una sconfitta, 5 gol fatti e 2 subiti.

CLASSIFICA Europa League

1. Midtjylland 9

2. Braga 9

3. Lione 9

4. Dinamo Zagabria 7

5. Viktoria Plzen 7

6. Friburgo 7

7. Ferencvaros 7

8. Brann 6

9. Celta Vigo 6

10. Aston Villa 6

11. Lille 6

12. Go Ahead Eagles 6

13. Young Boys 6

14. Fenerbahçe 6

15. Porto 6

16. Betis 5

17. Nottingham Forest 4

18. Bologna 4

19. Genk 4

20. PAOK 4

21. Celtic 4

22. Panathinaikos 4

23. Roma 3

24. Basilea 3

25. Feyenoord 3

26. Ludogorets 3

27. Sturm Graz 3

28. FCSB 3

29. Stoccarda 3

30. Stella Rossa 1

31. Malmo 1

32. Maccabi Tel Aviv 1

33. Nizza 0

34. Salisburgo 0

35. Utrecht 0

36. Rangers 0