DFB Pokal, Lipsia e Monchengladbach non tradiscono le attese. Che beffa per l'Hoffenheim

Si sono concluse le prime otto gare del secondo turno di DFB Pokal, con il terzo turno del tabellone che si completerà nella giornata di domani. Non sbaglia l'appuntamento il Lipsia, che liquida già nel primo tempo il Cottbus e si impone per 1-4. Passa il turno anche il Borussia Monchengladbach, che in casa contro il Karlsruher vince per 3-1. Fuori invece l'Augsburg eliminato dopo essere stato battuto in casa dal Bochum. Partita pazza, infine, quella tra St Pauli e Hoffenhaim che ha visto la vittoria ai calci di rigore dei padroni di casa. L'Hoffenheim sembrava avere la gara in pugno dopo aver ribaltato il vantaggio degli avversari maturato dopo un minuto, grazie ai gol di Promel ad inizio ripresa e di Kramaric ai supplementari. In pieno recupero di secondo tempo supplementare, però, il St Pauli trova il pareggio con Pereira Lage e ai rigori proprio l'errore del centravanti croato - e quello di Hajdari - costa all'Hoffenheim il passaggio del turno.

Questo il programma di DFB Pokal

Martedì 28 ottobre

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 3-5 d.c.r.

Heidenheim - Amburgo 0-1

Hertha Berlino - Elversberg 3-0

Wolfsburg - Kiel 0-1

Cottbus - Lipsia 1-4

Borussia Monchengladbach - Karlsruher 3-1

Augsburg - Bochum 0-1

St. Pauli - Hoffenheim 10-9 d.c.r.