Borussia Monchengladbach, Schröder: "Kleindienst è un leader, non vediamo l'ora di riaverlo"

L'attaccante Tim Kleindienst ha prolungato il suo contratto con il Borussia Monchengladbach per un anno aggiuntivo, legandosi al club fino al 30 giugno 2029, informa il sito ufficiale del club tedesco. "Kleindienst è arrivato ai Puledri nell'estate 2024. Già nella sua prima stagione, si è distinto giocando 31 partite di Bundesliga e mettendo a segno numeri straordinari: 16 gol, 9 assist, quindi 25 coinvolgimenti in azioni da gol. Grazie a questi numeri, ha concluso la sua stagione d'esordio non solo come miglior marcatore del Borussia, ma anche come il giocatore con il maggior numero di partecipazioni dirette ai gol".

Il responsabile sportivo, Rouven Schröder, ha espresso grande soddisfazione per l'estensione contrattuale, sottolineando la rapida ascesa del giocatore: "Tim è entrato rapidamente nel ruolo di leader già nel suo primo anno con noi, oltre ad aver fatto il suo debutto in Nazionale. In questa stagione è stato poi nominato capitano della nostra squadra. Siamo entusiasti del suo sviluppo e delle sue prestazioni. È un leader in campo e non vediamo l'ora di riaverlo a disposizione una volta recuperato dal suo infortunio".

Tim Kleindienst ha espresso il suo attaccamento al club e la sua fiducia nel progetto: "Mi sento davvero a casa al Borussia. È semplicemente un club fantastico. Sono pienamente convinto della qualità della nostra squadra. Voglio fare la mia parte per aiutare il club a ritrovare la strada verso la vetta."