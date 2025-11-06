Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chi è Said El Mala, la stellina 19enne convocata dalla Nazionale maggiore tedesca
Simone Lorini
Oggi alle 13:37Calcio estero
Simone Lorini

È notizia di poco fa la notizia della convocazione da parte della Germania di Said El Mala, che a 19 anni vivrà la sua prima esperienza con la selezione maggiore dopo un inizio di stagione straordinario con la maglia del Colonia, che gli è valso anche tanto interesse da parte del mercato internazionale. El Mala è un talento emergente noto per la sua esplosività, dribbling elettrico e capacità di incidere in zona gol, con un potenziale da stella nonostante una fisicità ancora in sviluppo. Gioca principalmente come ala sinistra, con capacità di agire anche come ala destra o trequartista, preferendo il piede destro ma avendo comunque la capacità di calciatore bene anche col sinistro.

Secondo quanto riportato dalla Bild, l'attaccante del Colonia non vale più 30-40 milioni di euro, ma addirittura una somma compresa tra i 50 e i 60 milioni. Se a gennaio è quasi impossibile, la prossima estate potrebbe partire e la società tedesca si prepara a una delle cessioni più onerose di tutta la sua storia.

In Italia chi lo sta monitorando è l'Inter, che studia la situazione del calciatore, che ha un contratto fino al 2030 senza alcuna clausola risolutiva al suo interno. Il classe 2006, che a soli 19 anni anni ha già segnato 4 gol in 9 partite con la maglia del Colonia, vanta anche 45 incontri e 14 reti con il Viktoria Colonia e 19 presenze e 11 centri con l'Under 19 del Viktoria Colonia. Inoltre è sceso in campo una volta con la Germania Under 18, 15 con l'Under 19, siglando 7 gol, e 4 con l'Under 21. Restano da capire quali siano i suoi reali margini di miglioramento, ma quello che ha fatto vedere sicuramente lascia ben sperare. Alto un metro e novanta centimetri, predilige giocare come esterno sinistro di attacco, ma può agire anche da trequartista all'occorrenza.

