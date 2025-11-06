Borussia Dortmund, Kovac la fa semplice: "Foden ha concretizzato, Adeyemi no. Ci riuscirà"

Karim Adeyemi è stato uno dei giocatori del Borussia Dortmund che si è maggiormente distinto nella sconfitta per 4-1 contro il Manchester City. Il ventitreenne ha messo in difficoltà il Manchester City con la sua velocità e il suo rapido gioco di gambe, ma alla fine non è riuscito a incidere sul risultato, con grande frustrazione dell'allenatore Niko Kovač.

Kovac: "Foden ha concretizzato, Adeyemi no. Ci riuscirà"

"In fase offensiva ha fatto davvero bene - ha detto il tecnico in conferenza stampa a fine gara -. Ma deve anche ricompensarsi, perché ha avuto due o tre occasioni davvero ottime, che Foden ha invece concretizzato dall'altra parte. Avrei voluto che Karim facesse lo stesso, ma non l'ha fatto", ha dichiarato Kovac dopo la partita.

"In fase difensiva, ha giocato molto meglio nel secondo tempo che nel primo. Nel complesso, sono stato soddisfatto della sua prestazione. Ma, ovviamente, da attaccante si vogliono segnare gol. Penso che ci riuscirà di nuovo nelle prossime partite," ha aggiunto l'allenatore del BVB provando a rincuorare il suo giocatore. In questa stagione, Adeyemi ha segnato tre gol in 18 presenze con il Dortmund, un magro bottino per le capacità del giocatore, che ha fatto dell'eclettismo una delle sue caratteristiche principali.