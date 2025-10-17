Ufficiale Borini firma fino a gennaio con il Salford di Beckham e Giggs: "Qui per restare in forma"

Nuova tappa nella carriera di Fabio Borini. L'ex attaccante di Roma, Parma, Milan, Verona e Sampdoria, svincolato da questa estate, ha firmato con il Salford City. Club inglese di quarta divisione, di proprietà dell'imprenditore di Singapore, Peter Lim, ma in percentuali minori anche di David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville e Phil Neville.

Questo il comunicato del club: "Il Salford City è lieto di dare il benvenuto nel Club all'ex attaccante della Premier League e della Serie A Fabio Borini con un contratto a breve termine.

Il trentaquattrenne è svincolato da quando ha lasciato la Sampdoria in estate e da un mese si allena con la prima squadra maschile. Tuttavia, dopo che Jay Bird ha subito un infortunio che probabilmente lo terrà fuori gioco per un po', l'ex attaccante di Milan, Liverpool e Sunderland ha firmato un contratto fino a gennaio.

L'italiano ha militato nelle giovanili del Bologna e del Chelsea, e ha militato nelle giovanili di Roma, Liverpool, Sunderland e Milan. A livello internazionale, ha anche contribuito alla qualificazione dell'Under 21 e della nazionale maggiore agli Europei.

Le parole di Borini: "Qui per restare in forma"

Parlando del trasferimento, Borini ha detto: "È stato fantastico, sono venuto qui per allenarmi e mantenermi in forma in questa transizione tra i contratti e Salford, il Gaffer, Alex Bruce è stato così gentile da permettermi di usare le strutture e allenarmi qui.

L'esperienza è una cosa che posso portare, ma non si tratta solo dell'esperienza che ho in campo, è anche fuori dal campo, quindi dare il buon esempio in allenamento, fuori dall'allenamento, su come gestire una partita. Non ho mai giocato a calcio in League Two, quindi devo imparare dai miei compagni di squadra le caratteristiche principali di questo campionato, ma mi presenterò come un libro aperto affinché i miei compagni possano usarmi, imparare da me o aiutarmi, quindi sono molto aperto a questa sfida. È una sfida che sto affrontando e ho scelto di farlo perché avevo bisogno del vero calcio, qualcosa che mi scaldasse il cuore per il calcio, non per altro".