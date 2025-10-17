Protesta per Villarreal-Barça a Miami: tardato l'inizio di Oviedo-Espanyol. Censura in TV

Dalle parole ai fatti. A ridosso della sfida fra Real Oviedo ed Espanyol, l'Associazione calciatori spagnoli (AFE) ha annunciato che nel corso della giornata odierna i giocatori avrebbero messo in atto una forma di protesta simbolica per protestare contro la decisione di far giocare la sfida fra Villarreal e Barcellona (in programma alla 17ma giornata) a Miami. Nella sfida che poi l'Espanyol ha vinto 0-2 (reti di Kike al 70' e di Milla all'82') il calcio d'inizio è stato spontaneamente tardato di 15-20 secondi dopo il fischio di Mateo Busquets.

Non è stato visto in televisione

Questa immagine non è stata vista in televisione: LaLiga ha evitato che venisse trasmessa, infatti da casa hanno assistito solamente ad una ripresa dall'alto dello stadio Carlos Tartiere. Questo scenario verrà ripetuto per tutto il fine settimana della nona giornata spagnola. I giocatori di Barça e Villarreal sono stati esclusi dall'iniziativa "per evitare che l'azione di protesta venisse interpretata come una possibile misura contro qualsiasi club", ha riferito l'AFE, sostenuta dai capitani della Liga.

Questo il comunicato emesso dall'AFE: "L'Associazione spagnola dei calciatori respinge categoricamente un progetto che non ha l'approvazione dei principali attori del nostro sport e chiede all'associazione dei datori di lavoro di creare un tavolo di negoziazione in cui vengano condivise tutte le informazioni e analizzate le caratteristiche eccezionali del progetto, vengano affrontate le esigenze e le preoccupazioni dei calciatori e venga garantita la tutela dei loro diritti lavorativi e il rispetto delle normative vigenti". La Liga, da parte sua, ha risposto ricordando ai giocatori di aver versato più di 100 milioni all'AFE in 10 anni.

Di seguito il programma completo della nona giornata in Liga, con la classifica aggiornata.

9ª GIORNATA

Oviedo - Espanyol 0-2

Siviglia - Maiorca (18 ottobre, 14)

Barcellona - Girona (18 ottobre, 16.15)

Villarreal - Betis (18 ottobre, 18.30)

Atlético Madrid - Osasuna (18 ottobre, 21)

Elche - Athletic (19 ottobre, 14)

Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)

Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)

Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)

Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 21

2. Barcellona 19

3. Villarreal 16

4. Betis 15

5. Espanyol 15*

6. Elche 13

7. Athletic Bilbao 13

8. Siviglia 13

9. Atlético Madrid 13

10. Getafe 11

11. Alaves 11

12. Osasuna 10

13. Levante 8

14. Valencia 8

15. Rayo Vallecano 8

16. Real Oviedo 6*

17. Girona 6

18. Celta Vigo 6

19. Real Sociedad 5

20. Maiorca 5

*una partita in più

MARCATORI

9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)

5 reti: Eyong (Levante) e Vinicius (Real Madrid)