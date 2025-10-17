Il ds del Bayern su Upamecano: "Il suo rinnovo è fondamentale per noi"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha chiarito che il prolungamento del contratto di Dayot Upamecano è una priorità assoluta per il club. Il difensore centrale francese, arrivato nel 2021, andrà a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 e, con diversi club europei accostati al suo nome, il Bayern sta cercando con tutte le sue forze di trattenere uno dei suoi giocatori chiave. Tuttavia, le elevate richieste salariali di Upamecano hanno reso le trattative difficili, secondo la stampa tedesca.

Parlando con i giornalisti prima del big match contro il Borussia Dortmund, il dirigente del Bayern ha dichiarato dribblando le domande sui rivali e parlando invece dei propri giocatori: "Non commenterò mai i giocatori avversari prima di una partita come questa. Abbiamo ottimi difensori centrali come Kim Min-jae, Jona Tah e Upa. Questo è il tema principale per noi, il rinnovo di Upamecano. È fondamentale per noi. Se questa questione dovesse cambiare, valuteremo cosa fare sul mercato".

Fra le squadre accostate ad Upamecano, in Italia c'è anche l'Inter di Cristian Chivu. Nel corso dell'estate in difesa i nerazzurri hanno inserito Akanji per sostituire il partente Pavard, dunque il tema della ricerca di un difensore di prima fascia rimane d'attualità, visto che sia Acerbi che De Vrij, non più giovanissimi, sono a loro volta a scadenza di contratto.