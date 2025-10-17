Incredibile a Parigi, il PSG va sotto 1-3, poi riprende lo Strasburgo sul 3-3

La Ligue 1 torna in campo e si riparte con il botto: il Paris Saint-Germain capolista rischia grosso in casa contro lo Strasburgo, va sotto 1-3 al Parco dei Principi e poi rimonta strappando il clamoroso 3-3.

La squadra di Luis Enrique si è portata immediatamente in vantaggio a Parigi con il gol di Barcola, al 6'. Sorprendente la rimonta dello Strasburgo, che va a segno già nel primo tempo sfruttando le poche occasioni che ha con Panichelli al 26' e con Moreira al 41'. Nella ripresa, ancora Panichelli perfora Chevalier dopo 4 minuti e gli gli uomini di Liam Rosenior si portano sull'incredibile risultato di 1-3 contro i Campioni d'Europa.

Al 56' Doué guadagna un calcio di rigore per un fallo di Doukouré, dagli undici metri Goncalo Ramos non sbaglia. Luis Enrique inserisce Pancho, Kvaratskhelia e Ndjantou al posto di Beraldo, Barcola e Doué. Lee colpisce il palo sfiorando il pareggio. All'80' ecco il gol del pari: Mayulu tira, Penders para, la palla torna sui suoi piedi ed ecco il pari. Nel finale Panichelli va ad un passo dall'incredibile tripletta.

Questo pareggio è un assist per le inseguitrici, a partire dal Marsiglia di De Zerbi, impegnato domani contro il Le Havre al Velodrome, alle 21.05.

8ª GIORNATA

Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3

Nizza - Lione (18 ottobre, 17)

Angers - Monaco (18 ottobre, 19)

Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)

Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)

Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)

Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)

Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 17*

2. Racing Strasburgo 16*

3. Olympique Marsiglia 15

4. Lione 15

5. Lens 13

6. Monaco 13

7. Lilla 11

8. Paris FC 10

9. Rennes 10

10. Tolosa 10

11. Brest 8

12. Nizza 7

13. Lorient 8

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 6

17. Angers 5

18. Metz 2

*una partita giocata in più

MARCATORI

7 reti: Panichelli (Strasburgo)

5 reti: Fati (Monaco)

4 reti: Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes), Barcola (Paris Saint-Germain)

3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)