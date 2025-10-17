Incredibile a Parigi, il PSG va sotto 1-3, poi riprende lo Strasburgo sul 3-3
La Ligue 1 torna in campo e si riparte con il botto: il Paris Saint-Germain capolista rischia grosso in casa contro lo Strasburgo, va sotto 1-3 al Parco dei Principi e poi rimonta strappando il clamoroso 3-3.
La squadra di Luis Enrique si è portata immediatamente in vantaggio a Parigi con il gol di Barcola, al 6'. Sorprendente la rimonta dello Strasburgo, che va a segno già nel primo tempo sfruttando le poche occasioni che ha con Panichelli al 26' e con Moreira al 41'. Nella ripresa, ancora Panichelli perfora Chevalier dopo 4 minuti e gli gli uomini di Liam Rosenior si portano sull'incredibile risultato di 1-3 contro i Campioni d'Europa.
Al 56' Doué guadagna un calcio di rigore per un fallo di Doukouré, dagli undici metri Goncalo Ramos non sbaglia. Luis Enrique inserisce Pancho, Kvaratskhelia e Ndjantou al posto di Beraldo, Barcola e Doué. Lee colpisce il palo sfiorando il pareggio. All'80' ecco il gol del pari: Mayulu tira, Penders para, la palla torna sui suoi piedi ed ecco il pari. Nel finale Panichelli va ad un passo dall'incredibile tripletta.
Questo pareggio è un assist per le inseguitrici, a partire dal Marsiglia di De Zerbi, impegnato domani contro il Le Havre al Velodrome, alle 21.05.
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione (18 ottobre, 17)
Angers - Monaco (18 ottobre, 19)
Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)
Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)
Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)
Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)
Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)
Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 17*
2. Racing Strasburgo 16*
3. Olympique Marsiglia 15
4. Lione 15
5. Lens 13
6. Monaco 13
7. Lilla 11
8. Paris FC 10
9. Rennes 10
10. Tolosa 10
11. Brest 8
12. Nizza 7
13. Lorient 8
14. Nantes 6
15. Auxerre 6
16. Le Havre 6
17. Angers 5
18. Metz 2
*una partita giocata in più
MARCATORI
7 reti: Panichelli (Strasburgo)
5 reti: Fati (Monaco)
4 reti: Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes), Barcola (Paris Saint-Germain)
3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)