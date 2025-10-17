Bundesliga, il M'gladbach sprofonda: ko con l'Union Berlino e ultimo posto
Riparte la Bundesliga dopo la sosta per le Nazionali: la settima giornata del massimo campionato tedesco è ripresa dalla sfida fra l'Union Berlino ed il Borussia Monchengladbach. La squadra della Capitale si è imposta 3-1 grazie alla doppietta di Doekhi, a nulla è servita la rete di Tabakovic ad accorciare le distanze per il M'Gladbach, sempre più ultimo a 3 punti dopo un pessimo avvio di stagione. Nel finale la rete di Rani Khedira (fratello dell'ex Juventus, Sami) ha arrotondato il risultato.
Il risultato
3' e 26' Doekhi (UB), 33' Tabakovic (BM), 81' R. Khedira (UB).
7ª GIORNATA
Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1
Colonia - Augsburg (18 ottobre, 15.30)
Heidenheim - Werder Brema (18 ottobre, 15.30)
Mainz - Bayer Leverkusen (18 ottobre, 15.30)
Lipsia - Amburgo (18 ottobre, 15.30)
Wolfsburg - Stoccarda (18 ottobre, 15.30)
Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)
Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)
St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 18
2. Borussia Dortmund 14
3. RB Lipsia 13
4. Stoccarda 12
5. Bayer Leverkusen 11
6. Colonia 10
7. Union Berlino 10*
8. Eintracht 9
9. Amburgo 8
10. Friburgo 8
11. St. Pauli 7
12. Hoffenheim 7
13. Werder Brema 7
14. Augusta 6
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 3
18. Borussia Monchengladbach 3*
*una partita giocata in più
MARCATORI
11 reti: Kane (Bayern Monaco)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)
4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)