Una pausa per Guardiola? Ora c'è una data: "Dal 2035 inizierò a pensarci"

Il Manchester City si appresta ad affrontare l'Everton dopo la sosta per le Nazionali, nella sfida prevista sabato alle 16, in Premier League. Il tecnico Pep Guardiola nel corso della conferenza stampa della vigilia è tornato a parlare della possibilità che, in un futuro imprecisato, possa pensare di prendersi una pausa da quella che è la sua vita all'interno del calcio.

A precisa domanda, il tecnico catalano ha risposto: "Se sono pronto a prendermi una pausa? Nel 2035 inizierò a pensarci". Ricordiamo che l'attuale contratto con il City è a scadenza nel 2027.

L'ultima stagione per Guardiola è stata forse una delle più stressanti della propria carriera d'allenatore. Non è un caso che non sia la prima volta che l'allenatore parli della possibilità di fermarsi, anche se in questo caso è sembrato posticipare in là tema. A giugno Guardiola in un’intervista rilasciata alla rivista GQ Hype, aveva dichiarato: "Dopo questa tappa con il City mi fermerò. È sicuro, più che deciso". In quella intervista aveva anche aggiunto: "Ho bisogno di fermarmi e pensare a me stesso, al mio corpo". Insomma, in questo caso invece ha dato una data precisa, che non coincide con la scadenza del suo rapporto con il club di Manchester.