Ufficiale Borja Iglesias torna a casa: l'attaccante spagnolo firma un biennale con il Celta Vigo

Borja Iglesias torna nel luogo dove ha mosso i suoi primi passi da professionista, dove ha fatto la storia con la squadra riserve e dove, nella scorsa stagione, è stato un elemento chiave per il ritorno alle competizioni europee. L’attaccante di Santiago firma con il Celta per due stagioni con opzione per un terzo anno, chiudendo il cerchio e iniziando un nuovo capitolo con la maglia che ha sempre sentito come sua.

Durante il prestito della scorsa stagione, Borja ha dimostrato cosa significa vero impegno, segnando 11 gol, mettendo uno sforzo incessante e mostrando leadership dentro e fuori dal campo, guadagnandosi il rispetto dello spogliatoio e l’affetto dei tifosi. Ora, il suo ritorno definitivo non è solo un acquisto — rappresenta il valore di credere e sentire davvero questi colori.

Il Celta celebra il ritorno di “uno di noi,” un giocatore che conosce il club, la maglia e il percorso. Insieme affrontiamo questo nuovo capitolo con ambizione e l’entusiasmo di continuare a crescere fianco a fianco.