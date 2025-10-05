Pari per il Dortmund, Schlotterbeck: "Non male un punto col Lipsia, ma volevamo di più"

Nel big match in programma ieri tra le mura amiche contro il Lipsia, il Borussia Dortmund non va oltre l'1-1. Un pareggio che, unito al netto successo per 0-3 del Bayern Monaco in trasferta a Francoforte contro l'Eintracht, porta i gialloneri ad essere attualmente secondi a -4 dai bavaresi. Una distanza che potrebbe assottigliarsi oppure aumentare ulteriormente al ritorno dopo la pausa per le Nazionali, visto che è subito in programma il Klassiker.

Dopo il pareggio di ieri, il difensore 25enne dei gialloneri Nico Schlotterbeck ha parlato così della gara ai microfoni di Sky: "Siamo ancora imbattuti, ma per me sono due punti troppo pochi. Nel primo tempo siamo andati in svantaggio per un gol stupido su palla inattiva. Dopo, siamo riusciti a recuperare bene e a tenere la partita sotto controllo. Nel secondo tempo, è stata una partita da un capo all'altro. Se Fabio avesse fatto la sua parte nel finale, saremmo tornati a casa felici, ma non siamo riusciti a gestire il colpo di fortuna. Quindi abbiamo un punto contro il Lipsia: non è male, ma non è quello che volevamo".