Ufficiale Patrick Bamford trova squadra... per un mese e mezzo. L'inglese va in Championship

Patrick Bamford lascia il club degli svincolati e trova squadra. L'ex attaccante del Leeds United si è trasferito allo Sheffield United. 32 anni, l'inglese ha firmato un contratto di un mese e mezzo.

Lo Sheffield United è attualmente 22° in classifica in Championship, su 24 partecipanti ed è a tre punti dalla zona salvezza. Bamford vanta anche una presenza con la nazionale inglese, quando Gareth Southgate lo ha fatto esordire nel settembre del 2021 in una partita di qualificazione ai Mondiali contro Andorra, nella quale ha giocato titolare.