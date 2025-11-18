Ufficiale
Patrick Bamford trova squadra... per un mese e mezzo. L'inglese va in Championship
Patrick Bamford lascia il club degli svincolati e trova squadra. L'ex attaccante del Leeds United si è trasferito allo Sheffield United. 32 anni, l'inglese ha firmato un contratto di un mese e mezzo.
Lo Sheffield United è attualmente 22° in classifica in Championship, su 24 partecipanti ed è a tre punti dalla zona salvezza. Bamford vanta anche una presenza con la nazionale inglese, quando Gareth Southgate lo ha fatto esordire nel settembre del 2021 in una partita di qualificazione ai Mondiali contro Andorra, nella quale ha giocato titolare.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
