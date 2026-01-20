Bove riparte dal Watford: ha firmato il contratto con il suo nuovo club
Edoardo Bove , svincolato dalla Roma, ha firmato poco con il Watford. Il club di Championship ha convinto il giocatore con un contratto complessivo di cinque anni tra primo accordo e opzione di rinnovo, fa sapere Sky Sport.
Bove, ricordiamo, poco più di un anno fa aveva accusato un malore durante una gara con la maglia della Fiorentina. Al giocatore e gli è stato impiantato un defibrillatore cardioverter. Per questo motivo non può giocare in Italia, dove il regolamento non consente l’utilizzo di atleti con ICD, ed è stato liberato dalla Roma a inizio mese. In Inghilterra, invece, l'utilizzo è consentito, come già accaduto in passato con Christian Eriksen dopo l’addio all’Inter.
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
