Bove riparte dal Watford: ha firmato il contratto con il suo nuovo club

Edoardo Bove , svincolato dalla Roma, ha firmato poco con il Watford. Il club di Championship ha convinto il giocatore con un contratto complessivo di cinque anni tra primo accordo e opzione di rinnovo, fa sapere Sky Sport.

Bove, ricordiamo, poco più di un anno fa aveva accusato un malore durante una gara con la maglia della Fiorentina. Al giocatore e gli è stato impiantato un defibrillatore cardioverter. Per questo motivo non può giocare in Italia, dove il regolamento non consente l’utilizzo di atleti con ICD, ed è stato liberato dalla Roma a inizio mese. In Inghilterra, invece, l'utilizzo è consentito, come già accaduto in passato con Christian Eriksen dopo l’addio all’Inter.