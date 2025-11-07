Il Palmeiras non sbaglia: 2-0 al Santos e +3 sul Flamengo. Neymar out... per il sintetico
Il Palmeiras supera il Santos per 2-0 all’Allianz Parque grazie a una doppietta di Vitor Roque e si conferma capolista solitario del Brasileirao con 68 punti, tre in più del Flamengo.
Il derby paulista è stato segnato dall’assenza di Neymar, rimasto fuori dai convocati per precauzione a causa del terreno in erba sintetica dell’impianto. Senza la sua stella, il Peixe ha incassato un’altra sconfitta pesante, scivolando al 17° posto in classifica con 33 punti, in piena zona retrocessione, seppur con una partita in meno rispetto al Vitória (16°, 34 punti).
Il Palmeiras, invece, continua la sua corsa verso il titolo, trascinato da un Vitor Roque in stato di grazia: il giovane attaccante ha deciso il match con due reti da vero bomber, confermandosi una delle rivelazioni del campionato.
Classifica
Palmeiras 68
Flamengo 65
Cruzeiro 63
Mirassol 56
Bahia 52
Botafogo RJ 51
Fluminense 50
São Paulo 45
Vasco 42
Corinthians 42
Atlético-MG 40
Bragantino 39
Grêmio 39
Ceará 39
Internacional 36
Vitória 34
Santos 33
Juventude 29
Fortaleza 29
Sport Recife 17
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30