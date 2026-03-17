Bruno Fernandes, futuro incerto e clausola. Carrick: "Allo United non vorremmo perderlo"

Per Michael Carrick c'è un incedibile al Manchester United e porta la fascia da capitano. Si tratta di Bruno Fernandes, centrocampista portoghese che ha appena raggiunto 16 assist in Premier League superando il record di David Beckham del 1999/2000. In estate non v'è certezza se l'ex Udinese e Sampdoria rimarrà a Old Trafford, tra vari rumors e un'intervista recente del 31enne a dicembre ha alimentato le voci che potrebbero portare alla partenza.

Dodici mesi fa aveva rifiutato una maxi-offerta dell'Al Hilal, mentre oggi il suo contratto ha validità fino al 2027 e all'interno c'è una clausola rescissoria da 57 milioni di sterline (66 milioni di euro circa). Qui l'allenatore ad interim dei Red Devils è intervenuto a riguardo: "Per quanto riguarda il club e i piani futuri, è difficile per me entrare troppo nel merito", ha esordito Carrick. "Bruno non è certamente un giocatore che vorremmo perdere, questo posso dirlo. Sul mercato estivo e oltre non posso spingermi troppo in là, ma di sicuro è fondamentale per noi".

Intanto a Old Trafford si sogna l'Europa che conta. La vittoria (3-1) di domenica contro l'Aston Villa rappresenta un passo avanti concreto nella corsa ad un posto nella prossima Champions League: la squadra di Carrick occupa ora il terzo posto con 54 punti e otto partite ancora da giocare.