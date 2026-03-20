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United, VAR nel mirino anche di Bruno Fernandes: "Perché uno è rigore e l'altro no?"

United, VAR nel mirino anche di Bruno Fernandes: "Perché uno è rigore e l'altro no?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:41Calcio estero
Daniele Najjar

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il 2-2 ottenuto contro il Bournemouth: "Sono deluso perché abbiamo fatto abbastanza per ottenere i tre punti. Abbiamo dovuto finire soffrendo molto e cercando di non subire gol. La frustrazione è tutta nostra perché avremmo potuto portarci sul 2-0 e invece abbiamo subito un altro gol. Non ci hanno concesso un rigore e poi ce ne hanno concesso uno contro, in una situazione simile a quella di Amad: uno è rigore, l'altro no. So che è difficile per l'arbitro assegnare due rigori alla stessa squadra in una partita, ma non capisco perché il VAR non intervenga in questa situazione o con Harry [Maguire], perché o uno è rigore e l'altro lo è, oppure nessuno dei due lo è".

Poi ancora: "Amad sta per tirare e viene spinto: si vede che qualcosa lo sbilancia completamente. È frustrante per i giocatori più piccoli perché si dice sempre che sono deboli, ma quando sono i giocatori più alti a commettere falli, sono loro a farlo. Credo che l'altra situazione fosse da rigore, ma penso anche che quello su Amad fosse da rigore e che avrebbe potuto cambiare la partita".

Riguardo all'impatto di Michael Carrick: "È sempre stato parte del club. Non cambia con l'allenatore in carica. Nelle ultime settimane siamo stati positivi grazie al risultato e questo dà energia positiva alla squadra, facendole capire che possiamo andare ovunque e ottenere risultati. Siamo stati in ottima forma sotto la guida di Michael [Carrick] e oggi abbiamo dovuto soffrire, ma abbiamo comunque ottenuto un punto: qualcosa di buono l'abbiamo ricavato."

Sulla svolta dopo le critiche: "Sarà sempre così: quando ottieni risultati ricevi elogi, quando non li ottieni vieni criticato. Fa parte dell'essere un giocatore del Manchester United. Le aspettative sono altissime, da ogni parte, tantissime persone hanno gli occhi puntati sul club perché è enorme. Siamo sotto i riflettori, ma se decidi di giocare per questo club e giochi qui, allora sei un grande giocatore e hai una grande personalità. Ci sono alti e bassi e devi saperli gestire".

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