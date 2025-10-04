Bundesliga, Bayern Monaco a valanga sull'Eintracht: ora è a +4 sul Borussia Dortmund

Sesta vittoria su sei e vetta saldamente in mano al Bayern Monaco, che passa anche sul campo dell’Eintracht Francoforte con un netto 3-0, confermando la propria marcia inarrestabile in campionato.

Partenza fulminea dei bavaresi, subito avanti grazie a Luis Diaz, a segno dopo appena 15 secondi di gioco. L’Eintracht ha reagito con coraggio: traversa colpita da Koch all’8’, super parata di Neuer su Doan al 10’ e gol di Bahoya annullato dal VAR al 14’. Al 27’ è arrivato il raddoppio di Harry Kane, che continua a viaggiare a ritmi impressionanti: 11 gol in Bundesliga, 18 considerando anche le coppe.

Nella ripresa il Bayern ha gestito il vantaggio, rischiando poco e cercando di affondare al momento giusto. Kane ha colpito un palo, ma all’84’ ancora Diaz ha chiuso i conti firmando la sua doppietta personale. Per il colombiano si tratta del quinto gol in campionato, il sesto stagionale.

Nonostante la vittoria larga, la squadra di Tuchel ha mostrato qualche incertezza difensiva, ma la qualità dei suoi uomini offensivi ha fatto ancora una volta la differenza.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Hoffenheim - Colonia 0-1

Sabato 4 ottobre

Bayer Leverkusen - Union Berlino 2-0

Borussia Dortmund-Lipsia 1-1

Werder Brema - St. Pauli 1-0

Augusta - Wolfsburg 3-1

Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 0-3

1’ e 84’ Diaz, 27’ Kane.

Domenica 5 ottobre

Stoccarda - Heidenheim ore 15:30

Amburgo - Magonza ore 17:30

Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30

LA CLASSIFICA

Bayern Monaco 18*

Borussia Dortmund 14*

RB Lipsia 13*

Bayer Leverkusen 11*

Colonia 10*

Eintracht 9*

Stoccarda 9

Friburgo 7

St. Pauli 7*

Hoffenheim 7*

Union Berlino 7*

Werder Brema 7*

Augusta 6*

Wolfsburg 5*

Amburgo 5

Magonza 4

Heidenheim 3

Borussia M'Gladbach 2

*una gara in più