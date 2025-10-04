Liga, l’Athletic soffre ma vince: 2-1 al Maiorca, decide Rego
Vittoria sofferta ma fondamentale per l’Athletic Bilbao, che al San Mamés piega 2-1 il Maiorca e si rilancia nelle zone nobili della classifica dopo le fatiche europee.
La gara sembra mettersi subito in discesa per i baschi, avanti al 9’ con Iñaki Williams, glaciale dal dischetto. L’undici di Valverde, però, non riesce a chiudere il match e lascia spazio al ritorno degli ospiti. Al 77’ arriva infatti il pari firmato da Samù Costa, che sorprende Unai Simón.
La reazione dell’Athletic è immediata: passano appena cinque minuti e Rego trova la rete del definitivo sorpasso, regalando ai suoi un successo preziosissimo.
Con questi tre punti l’Athletic si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, confermando ambizioni europee e la solidità casalinga.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
Barcellona 19
Real Madrid 18
Villarreal 16
Elche 13
Atletico Bilbao 13*
Atlético Madrid 12
Betis 12
Espanyol 12
Getafe 11*
Siviglia 10
Osasuna 10*
Alavés 8
Valencia 8*
Levante 8*
Real Oviedo 6*
Girona 6*
Rayo Vallecano 5
Celta Vigo 5
Real Sociedad 5
Mallorca 5*
*una gara in più