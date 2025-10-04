Xavi elogia Yamal: "Uno dei predestinati del calcio, meritava il Pallone d'Oro"

Xavi Hernández era tra le leggende invitate all’evento di presentazione ufficiale del pallone "Trionda" per la Coppa del Mondo 2026 a New York, insieme a Cafu, Del Piero, Klinsmann e Zidane, tutti ex campioni del mondo. L’ex allenatore del Barcellona ha approfittato della trasferta negli Stati Uniti per concedere un’intervista al giornale MARCA, parlando in particolare del giovane talento Lamine Yamal, lanciato in prima squadra proprio da Xavi.

Sull’astro nascente spagnolo, Xavi non ha nascosto la sua ammirazione: "Sono molto orgoglioso di ciò che sta facendo Lamine e di avergli dato l’opportunità di esordire. Nonostante i quindici anni, mi è sembrato pronto, sicuro di sé e dotato di grandi qualità. Per me è uno dei predestinati, può lasciare un segno nel calcio mondiale. Non ha complessi né paura".

Xavi ha poi commentato la recente assegnazione del Pallone d’Oro, dove Yamal si è piazzato secondo dietro a Dembélé: "Questa volta hanno pesato di più i titoli collettivi. Per me lo meritava, così come Vitinha, Salah, Pedri, Raphinha… molti avrebbero potuto vincerlo. Ma alla fine sono i trofei a fare la differenza. Sono convinto che Lamine lo vincerà, ma sarà quando la sua squadra conquisterà la Champions League o una Coppa del Mondo".