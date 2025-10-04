Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Xavi elogia Yamal: "Uno dei predestinati del calcio, meritava il Pallone d'Oro"

Xavi elogia Yamal: "Uno dei predestinati del calcio, meritava il Pallone d'Oro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:26Calcio estero
di Michele Pavese

Xavi Hernández era tra le leggende invitate all’evento di presentazione ufficiale del pallone "Trionda" per la Coppa del Mondo 2026 a New York, insieme a Cafu, Del Piero, Klinsmann e Zidane, tutti ex campioni del mondo. L’ex allenatore del Barcellona ha approfittato della trasferta negli Stati Uniti per concedere un’intervista al giornale MARCA, parlando in particolare del giovane talento Lamine Yamal, lanciato in prima squadra proprio da Xavi.

Sull’astro nascente spagnolo, Xavi non ha nascosto la sua ammirazione: "Sono molto orgoglioso di ciò che sta facendo Lamine e di avergli dato l’opportunità di esordire. Nonostante i quindici anni, mi è sembrato pronto, sicuro di sé e dotato di grandi qualità. Per me è uno dei predestinati, può lasciare un segno nel calcio mondiale. Non ha complessi né paura".

Xavi ha poi commentato la recente assegnazione del Pallone d’Oro, dove Yamal si è piazzato secondo dietro a Dembélé: "Questa volta hanno pesato di più i titoli collettivi. Per me lo meritava, così come Vitinha, Salah, Pedri, Raphinha… molti avrebbero potuto vincerlo. Ma alla fine sono i trofei a fare la differenza. Sono convinto che Lamine lo vincerà, ma sarà quando la sua squadra conquisterà la Champions League o una Coppa del Mondo".

Articoli correlati
Flick: "Yamal non giocherà finché non sarà al 100%. Con De la Fuente è già acqua... Flick: "Yamal non giocherà finché non sarà al 100%. Con De la Fuente è già acqua passata"
In Spagna bufera sull'infortunio di Yamal. I quotidiani: "Lamine saluta e se ne va"... In Spagna bufera sull'infortunio di Yamal. I quotidiani: "Lamine saluta e se ne va"
Barcellona, incredibile Yamal: il fastidio è tornato. Ora rischia di saltare anche... Barcellona, incredibile Yamal: il fastidio è tornato. Ora rischia di saltare anche la Nazionale
Altre notizie Calcio estero
Premier in campo, Postecoglou già sotto pressione: le formazioni delle sfide delle... Premier in campo, Postecoglou già sotto pressione: le formazioni delle sfide delle 15
Estevao si prende il Chelsea, il vice di Maresca: "Non soffre il salto". E Rooney:... Estevao si prende il Chelsea, il vice di Maresca: "Non soffre il salto". E Rooney: "È speciale"
Il ds del Bayern: "È il miglior Kane di sempre. Spero rimanga ancora per qualche... Il ds del Bayern: "È il miglior Kane di sempre. Spero rimanga ancora per qualche anno"
Pari per il Dortmund, Schlotterbeck: "Non male un punto col Lipsia, ma volevamo di... Pari per il Dortmund, Schlotterbeck: "Non male un punto col Lipsia, ma volevamo di più"
West Ham, Nuno Espirito Santo: "Dobbiamo migliorare in tante cose, la voglia c'è"... West Ham, Nuno Espirito Santo: "Dobbiamo migliorare in tante cose, la voglia c'è"
Real Madrid, super Vinicius contro il Villarreal. Xabi Alonso: "Mi piace vederlo... Real Madrid, super Vinicius contro il Villarreal. Xabi Alonso: "Mi piace vederlo sorridere"
Arsenal, Arteta dopo il 2-0 al West Ham: "Bello arrivare alla sosta con questo spirito"... Arsenal, Arteta dopo il 2-0 al West Ham: "Bello arrivare alla sosta con questo spirito"
Bayern, Kane rassicura dopo l'uscita dal campo: "Nessun problema per la Nazionale"... Bayern, Kane rassicura dopo l'uscita dal campo: "Nessun problema per la Nazionale"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Neres in vantaggio su KDB. Lucca-Lang a gara in corso
3 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
4 Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1'
5 Bologna-Pisa, le probabili formazioni: Rowe verso la prima maglia da titolare al Dall'Ara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Immagine top news n.1 Juve-Milan, i convocati di Tudor: c'è Thuram, Bremer non ce la fa. Prima volta per Pedro Felipe
Immagine top news n.2 Bonny show. Inter, quest'anno è un'altra storia rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi
Immagine top news n.3 Lazio alle prese con l'emergenza infortuni: per Zaccagni rischio lesione, Rovella si opera
Immagine top news n.4 Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"
Immagine top news n.5 Juventus, stasera emissari dell'Arsenal allo Stadium. Ma l'attaccante è vicino al rinnovo
Immagine top news n.6 La vigilia di Juve-Milan tra ritorni, parolacce, battute e ultimi dubbi di formazione
Immagine top news n.7 Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale
Immagine news Serie A n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti per entrambe
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"
Immagine news Serie A n.5 Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Immagine news Serie A n.6 Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Immagine news Serie B n.3 Panchine traballanti in B: l'ultima gara prima della sosta potrebbe esser decisiva. Il punto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Magnani: "Felice di esser tornato in campo. Abbiamo ampi margini di miglioramento"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pierozzi: "Vittoria sofferta ma bellissima. Stupendo aver dato continuità"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Tavsan: "Posso giocare in diverse posizioni. Posso ancora crescere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Rossi: "Abbiamo giovani interessanti ma serve maggiore continuità di risultati"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 8ª giornata - Al Ravenna sorride il primo tempo del lunch match del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Espinal: "Ci è andata bene, i subentrati hanno dato il massimo"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Il derby con la Salernitana è una partita che si prepara da sola"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Braglia: "Col Carpi mi aspetto una prestazione diversa, soprattutto nell’atteggiamento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, continua la prima giornata: due gare in programma oggi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus debutta con un pari: 0-0 contro il Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso