Bundesliga, oggi sfida per l'Europa tra Friburgo e Eintracht: il programma della 7^ giornata
Due gare nel pomeriggio di Bundesliga per chiudere la settima giornata del campionato tedesco. Si parte alle 15:30 con la sfida ad alta quota tra Friburgo ed Eintracht Francoforte e si prosegue alle 17:30, quando l'Hoffenheim farà visita al St. Pauli. Di seguito il programma completo:
7ª GIORNATA
Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1
Colonia - Augusta 1-1
Heidenheim - Werder Brema 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Lipsia - Amburgo 2-1
Wolfsburg - Stoccarda 0-3
Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-1
Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)
St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 21 punti
2. Lipsia 16
3. Stoccarda 15
4. Borussia Dortmund 14
5. Bayer Leverkusen 14
6. Colonia 11
7. Union Berlino 10
8. Francoforte 9*
9. Friburgo 8*
10. Amburgo 8
11. Werder Brema 8
12. St.Pauli 7*
13. Augusta 7
14. Hoffenheim 7*
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4
18. Borussia Monchengladbach 3
*una gara in meno
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.