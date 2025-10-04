Bundesliga, il 6° turno: il Bayern per tentare una mini-fuga, prima c'è Dortmund-Lipsia
La sesta giornata del campionato tedesco si è aperta con la vittoria esterna del Colonia sul campo dell'Hoffenheim, staccati proprio dagli avversari di serata in classifica a +3. E' la giornata di oggi però quella che presenta più scontri interessanti ed incrociati. Il primo è quello che Borussia Dortmund che ospita il Lipsia, gara che può valere i quarti alti della classifica, mentre il Bayer Leverkusen affronterà i berlinesi dell'Union. Chiuderà questo sabato calcistico il match fra l'Eintracht Francoforte se la vedrà in casa contro il Bayern Monaco. I bavaresi di Kompany sono in testa alla Bundesliga a punteggio pieno e vogliono provare a fare una prima mini-fuga in solitaria. I padroni di casa, più arretrati in classifica, in caso di vittoria potrebbero rientrare in zona Champions.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Hoffenheim - Colonia 0-1
Sabato 4 ottobre
Bayer Leverkusen - Union Berlino ore 15:30
Borussia Dortmund-Lipsia ore 15:30
Werder Brema - St. Pauli ore 15:30
Augsburg - Wolfsburg ore 15:30
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 18:30
Domenica 5 ottobre
Stoccarda - Heidenheim ore 15:30
Amburgo - Mainz ore 17:30
Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 15
Borussia Dortmund 13
RB Lipsia 12
Colonia 10*
Eintracht 9
Stoccarda 9
Leverkusen 8
Friburgo 7
FC St. Pauli 7
Hoffenheim 7*
Union Berlino 7
Wolfsburg 5
Amburgo 5
Mainz 4
Werder Brema 4
Augsburg 3
Heidenheim 3
Borussia M'Gladbach 2
*una gara in più