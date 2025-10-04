Ligue 1, il 6° turno: oggi Metz-OM e il derby della Costa Azzurra. Il PSG domani a Lille

Il Paris FC fa suo l’anticipo della sesta giornata di Ligue 1. La squadra della capitale infatti si è imposta 2-0 sul Lorient nel match che ha aperto il turno di campionato. Oggi invece sarà la volta dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che affronterà in trasferta il Metz alle ore 17. Domani pomeriggio invece toccherà al Lione difendere l’imbattibilità e continuare a tenere il passo del Paris Saint-Germain. I rossoblù infatti affronteranno in casa il Tolosa mentre alle 17.15 ci sarà il derby della Costa Azzurra fra Monaco e Nizza. Alle 21 però toccherà agli uomini allenati da Luis Enrique scendere in campo sul Lille, che giovedì scorso ha battuto la Roma all’Olimpico. Una gara non facile ma che la squadra parigina può provare a portare a casa.

Il programma della settima giornata

Venerdì 3 ottobre

Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre

Metz - Marsiglia ore 17:00

Brest - Nantes ore 19:00

Auxerre - Lens ore 21:05

Domenica 5 ottobre

Lione - Tolosa ore 15:00

Monaco - Nizza ore 17:15

Le Havre - Rennes ore 17:15

Strasburgo - Angers ore 17:15

Lille - Paris Saint Germain ore 20:45

LA CLASSIFICA

PSG 15

Lione 15

Olympique Marsiglia 12

Monaco 12

Racing Strasburgo 12

Lilla 10

Lens 10

Paris 10*

Rennes 9

Brest 7

Tolosa 7

Nizza 7

Lorient 7*

Auxerre 6

Le Havre 5

Nantes 5

Angers 5

Metz 2

*una gara in più