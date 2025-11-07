Bundesliga, il Werder Brema torna al successo: vittoria di misura contro il Wolfsburg

La decima giornata di Bundesliga si è aperta con l’ennesima delusione stagionale per il Wolfsburg, superato in rimonta sul campo del Werder Brema. La formazione biancoverde, ferma a metà classifica e reduce da settimane complicate, aveva l’occasione per invertire la rotta e rilanciarsi nella parte nobile della graduatoria.

La stagione del Wolfsburg continua a essere condizionata da cali improvvisi e mancanza di solidità nei momenti chiave. E così, quando la partita sembrava ormai indirizzata, il Werder ha trovato nuova linfa nei minuti finali. Prima Jens Stage ha riportato la gara in equilibrio, sfruttando una disattenzione difensiva degli ospiti. Poi, in pieno recupero, è arrivata la doccia gelata per i Lupi: al 94' Samuel Mbangula ha siglato il gol del definitivo 2-1, scatenando l’esultanza del pubblico del Weserstadion. Un successo pesante per il Werder Brema, che grazie a questi tre punti si issa fino al settimo posto, confermando la propria crescita e ambizioni europee. Per il Wolfsburg, invece, un’altra serata da dimenticare

I RISULTATI

Werder Brema-Wolfsburg 2-1

Bayer Leverkusen-Heidenheim

Union Berlino-Bayern Monaco

Hoffenheim-Lipsia

Amburgo-Borussia Dortmund

Borussia Monchengladbach-Colonia

Friburgo-St. Pauli

Stoccarda-Augsburg

Eintracht Francoforte-Mainz

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 27

2. Lipsia 22

3. Borussia Dortmund 20

4. Stoccarda 18

5. Hoffenheim 16

6. Bayer Leverkusen 17

7. Werder Brema 15*

8. Colonia 14

9. Eintracht Francoforte 14

10. Wolfsburg 11*

11. Union Berlino 11

12. Friburgo 10

13. Amburgo 8

14. Augsburg 7

15. St. Pauli 7

16. Borussia Monchengladbach 6

17. Mainz 5

18. Heidenheim 5

*una gara in più