Bundesliga, vola Hoeness: lo Stoccarda vince ancora ed è in zona Champions

Lo Stoccarda supera 1-0 l'Heidenheim nella sesta giornata della Bundesliga ancora in corso grazie alla rete di El Khannous al 65' del match. La squadra di Sebastian Hoeness ha legittimato la vittoria con una prestazione all'attacco e un netto predominio in termini di occasioni e possesso palla. Attualmente lo Stoccarda è in piena zona Champions avendo raccolto 12 punti fino a qui che valgono il quarto posto.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Hoffenheim - Colonia 0-1

Sabato 4 ottobre

Bayer Leverkusen - Union Berlino 2-0

Borussia Dortmund-Lipsia 1-1

Werder Brema - St. Pauli 1-0

Augsburg - Wolfsburg ore 3-1

Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 0-3

Domenica 5 ottobre

Stoccarda - Heidenheim 1-0

Amburgo - Mainz ore 17:30

Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 18*

2. Borussia Dortmund 14*

3. RB Lipsia 13*

4. Stoccarda 12*

5. Leverkusen 11*

6. Colonia 10*

7. Eintracht 9*

8. Friburgo 7

9. FC St. Pauli 7*

10. Hoffenheim 7*

11. Werder Brema 7*

12. Union Berlino 7*

13. Augsburg 6*

14. Wolfsburg 5*

15. Amburgo 5

16. Mainz 4

17. Heidenheim 3

18. Borussia M'Gladbach 2

*una partita in più