Villarreal-Barça a Miami? Via libera della UEFA ma il sindacato non ci sta: capitani convocati

La UEFA ha dato il suo via libera - pur senza grande entusiasmo - alla disputa di una partita del campionato spagnolo fuori dai confini nazionali, come avverrà anche per la Serie A. L’incontro prescelto è Villarreal-Barcellona, previsto per il 20 dicembre a Miami (Stati Uniti) , ma l’operazione resta tutt’altro che definita: il sindacato dei calciatori AFE ha ribadito la propria contrarietà e avvierà una nuova consultazione con i capitani dei club de LaLiga.

Già lo scorso 21 agosto, dopo che la RFEF aveva inoltrato la richiesta di Villarreal e Barcellona alla UEFA, l’AFE aveva riunito i capitani di tutte le squadre. La risposta era stata unanime: rifiuto totale di giocare fuori dalla Spagna, denunciando la mancanza di dialogo con LaLiga. Il presidente del sindacato, David Aganzo, aveva chiesto alla UEFA di partecipare al processo decisionale, ma - come rivelato da AS - non ha ricevuto alcuna risposta né convocazione.

La UEFA, presieduta da Aleksander Ceferin, ha dunque approvato l’idea, rimandando ora la questione alla FIFA, sostenendo di aver consultato "tutte le parti interessate". Una versione che l’AFE contesta apertamente; nei prossimi giorni, il sindacato convocherà con urgenza i capitani per decidere come agire. Alcuni di loro, secondo fonti interne, sarebbero furiosi e pronti a un’azione di protesta. Resta da vedere se i giocatori arriveranno al punto di rifiutarsi di scendere in campo per quello che potrebbe diventare il primo match del campionato spagnolo disputato oltreoceano.