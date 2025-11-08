Marsiglia, De Zerbi: "Pavard ha sofferto, ma deve stare calmo. Weah? Da valutare"

Benjamin Pavard sta vivendo certamente un periodo di calo dopo l'ottimo avvio d'esperienza all'Olympique Marsiglia. Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brest, ha spiegato il momento dell'ex Inter: "Non posso spiegare tutto. Se parliamo di partita, fino a Lens abbiamo giocato delle buone partite. L'episodio di Lisbona ci ha danneggiato perché lo Sporting non ha creato molte occasioni. È successo un po' la stessa cosa a Lens, dobbiamo rimanere equilibrati. Credo che Benjamin Pavard ne abbia sofferto, deve stare calmo. La responsabilità è mia".

De Zerbi dà anche le ultime informazioni dall'infermeria: "Emerson tornerà in campo, mentre le condizioni di Timothy Weah saranno valutate. Balerdi non è disponibile, Kondogia potrebbe essere in panchina con un minutaggio ridotto. Anche Maupay potrebbe essere in panchina. Non siamo ancora fuori pericolo con questa situazione infortuni. Dalla prossima settimana, i giocatori infortunati torneranno in squadra: Balerdi, forse Medina, e Kondogia saranno al 100% della forma".

De Zerbi, tra le altre cose, difende Igor Paixao: "Contro l'Atalanta, Paixao non era al meglio fisicamente. A Lisbona, ha dribblato tutti nel primo tempo, persino i raccattapalle; è semplicemente una questione di fisicità. Gioca tanto. Rimane un giocatore importante per noi. L'Atalanta ha difeso in modo particolare, fisico. Deve dribblare, sbagliare e ripartire. I giocatori di qualità non devono pensare a non sbagliare, ma a fare le cose per bene".