Yoro difende la scelta Man United: "Nessun rimpianto per il Real Madrid. E c'erano altri club"

Leny Yoro continua a far parlare di sé. Il difensore francese classe 2005 ha scelto nell’estate 2024 di approdare al Manchester United, firmando un contratto quinquennale per una cifra vicina ai 62 milioni di euro. Una decisione che ha acceso il dibattito, soprattutto perché il Real Madrid era stato considerato a lungo in pole position per assicurarsi il talento transalpino.

Un anno dopo, con il ritorno da titolare dopo una frattura al piede che ne aveva rallentato l’inizio d’avventura, Yoro ribadisce con forza la bontà della sua scelta. “Non ho mai avuto rimpianti. So che il Manchester United può attraversare momenti difficili, ma resta un top club”, ha dichiarato al Telegraph. “Il primo anno non mi aspettavo di ritrovarmi al 15° posto, ma fa parte del percorso. Non era solo Madrid o Manchester: tanti club mi volevano. Ho scelto lo United e sono felice della mia decisione”.

Parole che chiudono – almeno per ora – le porte a eventuali nostalgie bianconere. Yoro sottolinea la fiducia nel progetto e il supporto ricevuto: “Ho a sostegno il direttore, l’allenatore, i compagni: tutti mi spingono ogni giorno”. Il Real Madrid, che lo considerava uno dei profili per il futuro della propria difesa, ha visto il giovane francese seguire un’altra strada. Lo United, invece, punta su di lui per costruire la retroguardia dei prossimi anni.