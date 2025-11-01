Bundesliga, i risultati: Eintracht e Mainz, solo pari per le eurorivali. Il Lipsia torna secondo
Sono appena terminate le cinque partite in programma nel pomeriggio di Bundesliga. Deludono le eurorivali di Napoli e Fiorentina: l'Eintracht pareggia in casa dell'ultima della classe, l'Heidenheim, mentre il Mainz fa 1-1 contro il Werder Brema. Vince invece il Lipsia, che rifila un tris allo Stoccarda e torna al secondo posto in classifica, riscavalcando il Borussia Dortmund. Di seguito risultati e classifica aggiornata.
Heidenheim-Eintrahct Francoforte 1-1 - 32' Zivzivadze (H); 55' Kristensen (E)
Mainz-Werder Brema 1-1 - 36' Widmer (M); 86' Stage (W)
Lipsia-Stoccarda 3-1 - 45' aut. Chabot (L); 53' Diomande (L); 65' Tomas (S); 91' Romulo Cardoso (L)
St. Pauli-Borussia Mönchengladbach 0-4 - 15', 40' Tabakovic (B); 75' Machino (B); 80' Fraulo (B)
Union Berlino-Friburgo 0-0
BUNDESLIGA, 9ª GIORNATA
Ausburg - Borussia Dortmund 0-1
Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1
Mainz - Werder Brema 1-1
Lipsia - Stoccarda 3-1
St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0-4
Union Berlino - Friburgo 0-0
Bayern Monaco - Bayer Leverkusen
Colonia - Amburgo
Wolfsburg - Hoffenheim
CLASSIFICA
Bayern Monaco 24*
Lipsia 22
Borussia Dortmund 20
Stoccarda 18
Bayer Leverkusen 17*
Eintracht Francoforte 14
Hoffenheim 13*
Werder Brema 12
Colonia 11*
Union Berlino 11
Friburgo 10
Wolfsburg 8*
Amburgo 8*
Augsburg 7
St. Pauli 7
Borussia Mönchengladbach 6
Mainz 5
Heidenheim 5
*una gara in meno