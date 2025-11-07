LaLiga, Oyarzabal salva la Real Sociedad: Elche beffato nel finale, finisce 1-1

Beffa atroce per l’Elche e sollievo per la Real Sociedad. All’Estadio Martínez Valero finisce 1-1, con Mikel Oyarzabal ancora decisivo nei minuti finali: il capitano txuri-urdin firma l’1-1 all’88’ dal dischetto, gelando una squadra che già pregustava un successo prezioso. A provocare il rigore, Sadiq, bravo ad anticipare Affengruber; Oyarzabal, specialista dagli undici metri, non ha tremato e ha esteso la striscia positiva della Real. Per l’Elche, invece, solo due punti nelle ultime cinque gare: rendimento pesante, nonostante prestazioni incoraggianti.

La gara si accende dopo il 20’: Rafa Mir testa i riflessi di Remiro, mentre Dituro – tornato titolare – risponde miracoloso su Kubo e poi su Oyarzabal prima dell’intervallo. Occasioni da una parte e dall’altra, ritmo alto e tante transizioni, ma zero gol nella prima frazione anche per una mira poco felice degli attaccanti. Nella ripresa i ritmi calano, poi la scintilla: cross di Álvaro Núñez e zampata di Álvaro Rodríguez sul secondo palo per il vantaggio Elche. La Real accusa il colpo, l’Elche sfiora il raddoppio, ma nel finale la qualità dei baschi emerge e arriva il pari dal dischetto. Pareggio che sa di rimpianto per l’Elche; la Real, invece, continua a correre e dimostra ancora una volta di non mollare mai.

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Real Madrid 30

2. Barcellona 25

3. Villarreal 23

4. Atlético Madrid 22

5. Betis 19

6. Espanyol 18

7. Getafe 17

8. Alavés 15

9. Elche 15*

10. Rayo Vallecano 14

11. Athletic 14

12. Siviglia 13

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 13*

15. Osasuna 11

16. Levante 9

17. Maiorca 9

18. Valencia 9

19. Oviedo 8

20. Girona 7