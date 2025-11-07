Saudi Pro League, i risultati: Inzaghi fa poker, anche Theo Hernandez a segno per l'Al Hilal
In questo venerdì di calcio è proseguita l'ottava giornata della Saudi Pro League. In campo l'Al Hilal di Simone Inzaghi, capace di battere in trasferta l'Al Najma con un poker: a segno anche Theo Hernandez. Nelle altre due partite di giornate successo esterno per Al Taawon, 5-2 in casa del Al Fateh, e vittoria interna per l'Al Fayha. Ecco i risultati e la classifica aggiornata.
Al Fayha-Al Okhdood 2-0 61' Ganvoula (AF); 70' Sakala (AF)
Al Fateh-Al Taawon 2-5 14', 33', 62' Martinez Robinson (AT); 41' Zambrano (AT); Al Kuwaykibi (AT), 77' Vargas (AF); 92' Batna (AF)
Al Najma-Al Hilal 2-4 - 3' Lazaro (AN); 10', 90' Al Dawsari (AH); 60' aut. Neves (AN); 71' Theo Hernandez (AH); 78' Neves (AH)
CLASSIFICA
1. Al Nassr 21
2. Al Taawon 21*
3. Al HIlal 20*
4. Al Qadisiya 17*
5. Al Khaleej 14*
6. Al Ahli Saudi 13
7. Neom 13
8. Al Ittihad 11
9. Al Fayha 11*
10. Al Kholood 9*
11. Al Ettifaq 8
12. Al Riyadh 8*
13. Al Shabab 6
14. Al Hazem 6*
15. Al Fateh 5*
16. Al Okhdood 4*
17. Damac 4*
18. Al Najma 0