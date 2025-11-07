Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il 12° turno di Ligue 1 si apre col successo di misura del Rennes: Paris FC ko in casa

Il 12° turno di Ligue 1 si apre col successo di misura del Rennes: Paris FC ko in casaTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
ieri alle 22:57Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La dodicesima giornata di Ligue 1 si è aperta allo Stade Jean-Bouin con un duello ad alta tensione tra Paris FC e Rennes, due squadre separate da un solo punto in classifica. Habib Beye, reduce da una vittoria convincente contro lo Strasburgo, cercava continuità per allontanare le voci su un possibile scossone in panchina. Dall’altra parte, il Paris FC di Stéphane Gilli arrivava con entusiasmo dopo la rimonta con il Lione e il successo esterno contro il Monaco: sulla carta, una sfida aperta e promettente.

Ad avere la meglio è il Rennes: all’82’, in contropiede, Breel Embolo ha sfruttato un varco difensivo e ha gelato i parigini con freddezza, fissando lo 0-1 definitivo. Il Rennes porta a casa tre punti pesantissimi, risale all’ottavo posto e consente a Beye di tirare un sospiro di sollievo. Amaro invece il rammarico del Paris FC, ancora una volta punito dalla poca lucidità sotto porta e incapace di prendere le distanze dalla zona calda della classifica.

IL 12° TURNO DI LIGUE 1
Paris FC-Rennes 0-1
Marsiglia-Brest
Le Havre-Nantes
Monaco-Lens
Lorient-Tolosa
Metz-Nizza
Angers-Auxerre
Strasburgo-Lille
Lione-PSG

CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24
2. Marsiglia 22
3. Lens 22
4. Lille 20
5. Monaco 20
6. Lione 20
7. Strasburgo 19
8. Rennes 18*
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris FC 14*
12. Le Havre 13
13. Angers 10
14. Brest 10
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una partita in più

Articoli correlati
Il Paris FC vuole un attaccante: Kebbal troppo solo, pronto nuovo assalto a Stassin... Il Paris FC vuole un attaccante: Kebbal troppo solo, pronto nuovo assalto a Stassin
Furto al Louvre, 4 persone arrestate prima di entrare allo stadio per Paris FC-Lione... Furto al Louvre, 4 persone arrestate prima di entrare allo stadio per Paris FC-Lione
Il Lione si butta via. Da 0-3 a 3-3 contro il Paris FC, Niakhate: "Impossibile non... Il Lione si butta via. Da 0-3 a 3-3 contro il Paris FC, Niakhate: "Impossibile non aver vinto"
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, Oyarzabal salva la Real Sociedad: Elche beffato nel finale, finisce 1-1 LaLiga, Oyarzabal salva la Real Sociedad: Elche beffato nel finale, finisce 1-1
Il 12° turno di Ligue 1 si apre col successo di misura del Rennes: Paris FC ko in... Il 12° turno di Ligue 1 si apre col successo di misura del Rennes: Paris FC ko in casa
Bundesliga, il Werder Brema torna al successo: vittoria di misura contro il Wolfsburg... Bundesliga, il Werder Brema torna al successo: vittoria di misura contro il Wolfsburg
Yoro difende la scelta Man United: "Nessun rimpianto per il Real Madrid. E c'erano... Yoro difende la scelta Man United: "Nessun rimpianto per il Real Madrid. E c'erano altri club"
Saudi Pro League, i risultati: Inzaghi fa poker, anche Theo Hernandez a segno per... Saudi Pro League, i risultati: Inzaghi fa poker, anche Theo Hernandez a segno per l'Al Hilal
Rivoluzione Wolverhampton, dopo Vitor Pereira via anche Teti: risoluzione per il... UfficialeRivoluzione Wolverhampton, dopo Vitor Pereira via anche Teti: risoluzione per il ds italiano
Polonia, ben 6 "italiani" convocati di Urban per le qualificazioni ai Mondiali Polonia, ben 6 "italiani" convocati di Urban per le qualificazioni ai Mondiali
Portogallo, Martinez: "Mendes e Tavares out perché non stanno bene. Leao si è ripreso"... Portogallo, Martinez: "Mendes e Tavares out perché non stanno bene. Leao si è ripreso"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
2 8 novembre 1992, cinque gol per Juventus e Milan. Quattro a testa per due campioni
3 Giugliano, Antonazzo: "Con Capuano niente alibi: pretende furore e dà tutto per il club"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, comunicato del club: "Nella nota del socio di minoranza contenuti errori e contraddizioni"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Touré: “Avevo detto che avrei segnato, vittoria meritata e importantissima”
Immagine news Serie A n.3 Il sindaco di Roma Gualtieri: "Sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Di Lorenzo: "De Bruyne colpo importante, è un campione che rinforza un reparto forte"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Gilardino: "Concreti e decisivi quando dovevamo esserlo, felice per i ragazzi"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Gigot: "Voglio essere pronto a gennaio. Sarri? Tatticamente è impressionante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Caserta: "Sono arrabbiato, non mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Calabrese. Out invece Illanes
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: sono otto i giocatori indisponibili
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Padova, i convocati di Possanzini: assente solo Valerio Mantovani
Immagine news Serie B n.5 Spezia-Bari 1-1, le pagelle: Kouda rovina tutto, ottima prestazione di Pucino
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Antonazzo: "Con Capuano niente alibi: pretende furore e dà tutto per il club"
Immagine news Serie C n.2 Torres, esordio in Serie C per Sanna: a 55 anni il tecnico torna in panchina
Immagine news Serie C n.3 Casertana, Coppitelli prima del Monopoli: "Servirà la nostra miglior versione"
Immagine news Serie C n.4 Scontri dopo Triestina-Union Brescia: comminati due DASPO. Da 1 e 5 anni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 13ª giornata: due pareggi nel Girone B. La Cavese schianta il Potenza
Immagine news Serie C n.6 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?