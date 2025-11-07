Il 12° turno di Ligue 1 si apre col successo di misura del Rennes: Paris FC ko in casa
La dodicesima giornata di Ligue 1 si è aperta allo Stade Jean-Bouin con un duello ad alta tensione tra Paris FC e Rennes, due squadre separate da un solo punto in classifica. Habib Beye, reduce da una vittoria convincente contro lo Strasburgo, cercava continuità per allontanare le voci su un possibile scossone in panchina. Dall’altra parte, il Paris FC di Stéphane Gilli arrivava con entusiasmo dopo la rimonta con il Lione e il successo esterno contro il Monaco: sulla carta, una sfida aperta e promettente.
Ad avere la meglio è il Rennes: all’82’, in contropiede, Breel Embolo ha sfruttato un varco difensivo e ha gelato i parigini con freddezza, fissando lo 0-1 definitivo. Il Rennes porta a casa tre punti pesantissimi, risale all’ottavo posto e consente a Beye di tirare un sospiro di sollievo. Amaro invece il rammarico del Paris FC, ancora una volta punito dalla poca lucidità sotto porta e incapace di prendere le distanze dalla zona calda della classifica.
IL 12° TURNO DI LIGUE 1
Paris FC-Rennes 0-1
Marsiglia-Brest
Le Havre-Nantes
Monaco-Lens
Lorient-Tolosa
Metz-Nizza
Angers-Auxerre
Strasburgo-Lille
Lione-PSG
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24
2. Marsiglia 22
3. Lens 22
4. Lille 20
5. Monaco 20
6. Lione 20
7. Strasburgo 19
8. Rennes 18*
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris FC 14*
12. Le Havre 13
13. Angers 10
14. Brest 10
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una partita in più
